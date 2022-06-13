Ankara’daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri yürekleri deldi

Ankara'da önceki gün etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Rehabilitasyon merkezi servis sürücüsü İlkay Yiğit ise sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Cansız bedenine şehir merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. CHP Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı olan Yiğit'in küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra dere yatağından inerken hayatını kaybettiği belirlendi. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arayan gencin, 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' dediği ortaya çıktı.