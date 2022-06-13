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    Ankara’daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri yürekleri deldi

    İlkay Yiğit, Ankara’daki sel felaketinde hayatını kaybetti. Engelli çocuklara yardım eden gencin son sözleri ise yürekleri deldi: Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım.

    Hakkınızı helal edin!

    Ankara'da önceki gün etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Rehabilitasyon merkezi servis sürücüsü İlkay Yiğit ise sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Cansız bedenine şehir merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. CHP Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı olan Yiğit'in küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra dere yatağından inerken hayatını kaybettiği belirlendi. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arayan gencin, 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' dediği ortaya çıktı.



    Yiğit'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törende ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.



    AFAD'DAN HAYATI UYARI!
    AFAD, dün telefonlara siren sesi ile birlikte gelen hayati uyarı bildirimi gönderdi. Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi. Mesaj, sosyal medyada gündem oldu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği açıklandı.

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