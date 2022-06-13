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    • Güncel
    • 13.06.2022 21:34
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    • 13.06.2022 21:45
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    Haliç'te algler değil CHP'li İBB ve altılı masanın İstanbul şubesi patladı!

    Haliç'in mavi sularının kahverengiye bürünmesi İBB Meclisinde gündem oldu. AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu "Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, CHP'li İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

    Haliç’te patlayan algler değil CHP’li yönetim!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran Ayı olağan toplantısı, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

    Toplantıda, maddelere geçilmeden önce yapılan gündem dışı konuşmalarda Haliç'in suyunun kahverengine dönmesi tartışıldı.



    Konuşmasında Özkan'a cevap veren AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, "Haliç'in durumunu görüyorsunuz değil mi? Bugün ki yönetim göreve gelir gelmez ne yaptılarsa Haliç simsiyah oldu" dedi.



    Hasanoğlu şöyle konuştu;

    HALİÇ'E ÇÖP SUYU DÖKÜLÜYOR
    'Alg patlaması var' dediler. Defalarca Haliç'in maviliği yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik. İnsan sıkılır biraz ya. Silivri Seymen'de, var olan çöp depolama sahasının içerisinde bir çöp suyu arıtma tesisi var. AK Parti döneminde başladı. Bitmesi gereken tarih iki yıl geçti yerinde sayıyor. Seymen'den 75-80 kilometre günde 3 bin ton atık suyu alıyorlar, getiriyorlar Kemerburgaz'a. Orada da eskiden kalma bir arıtma tesisi var. Onu da çalıştırmadan İSKİ'ye veriyorlar. İSKİ'den Haliç'e geliyor.



        EHİL ELLERDE HALİÇ MASMAVİ EHİL OLMAYAN ELLERDE SİMSİYAH
        1994'te adete bir lağım çukurunu andıran Haliç 3 yılda yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladı. Çünkü el aynı elde ondan. Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün. Milletin imkanları ehil ellerde olduğu zamanda nasıl hizmetle geri döndüğünü, ehil olmayan ellerde İstanbul'un nasıl hizmetsiz kaldığını görün"
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