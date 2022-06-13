Haliç'te algler değil CHP'li İBB ve altılı masanın İstanbul şubesi patladı!





Hasanoğlu şöyle konuştu;



HALİÇ'E ÇÖP SUYU DÖKÜLÜYOR

'Alg patlaması var' dediler. Defalarca Haliç'in maviliği yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik. İnsan sıkılır biraz ya. Silivri Seymen'de, var olan çöp depolama sahasının içerisinde bir çöp suyu arıtma tesisi var. AK Parti döneminde başladı. Bitmesi gereken tarih iki yıl geçti yerinde sayıyor. Seymen'den 75-80 kilometre günde 3 bin ton atık suyu alıyorlar, getiriyorlar Kemerburgaz'a. Orada da eskiden kalma bir arıtma tesisi var. Onu da çalıştırmadan İSKİ'ye veriyorlar. İSKİ'den Haliç'e geliyor.