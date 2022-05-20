'Temel atmama töreni' ile şova soyunan İmamoğlu İBB'si Haliç'e yazık ediyor! Durum içler acısı, suyun rengi değişti...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği ilk aylarda İstanbul Haliç'te yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal etmiş ve "temel atmama töreni" ile şov yapmıştı.
Haliç'in yeniden atık suların boşaldığı adres haline gelmesiyle birlikte bölgeden pis kokular yükselmeye başladı ve Haliç'teki kirlilik gözle görülür seviyeye ulaştı.
Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Kasım 2019'daki 'Temel Atmama Töreni' şovu
HALİÇ'TE SUYUN RENGİNİN DEĞİŞTİĞİ GÖZLENDİ
Haliç'te suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpıyor. Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.
İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.