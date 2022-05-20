'Temel atmama töreni' ile şova soyunan İmamoğlu İBB'si Haliç'e yazık ediyor! Durum içler acısı, suyun rengi değişti...





"BURANIN HALİ BERBAT"

Şişmanoğlu, "Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor." dedi.

Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.