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    • 21.05.2022 00:26
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    'Temel atmama töreni' ile şova soyunan İmamoğlu İBB'si Haliç'e yazık ediyor! Durum içler acısı, suyun rengi değişti...

    "Altın Boynuz" olarak bilinen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde büyük bir özveriyle temizlenen Haliç'in şu anki durumu içler acısı... Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlemlendi. Bu gelişmenin ardından gözler CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye çevrilirken; Haliç için nasıl bir aksiyon alacakları merak konusu oldu. Öte yandan İmamoğlu, Haliç'te yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal etmiş ve "temel atmama töreni" ile şov yapmıştı.

    İmamoğlu İBB’si Haliç’e yazık ediyor!

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği ilk aylarda İstanbul Haliç'te yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal etmiş ve "temel atmama töreni" ile şov yapmıştı.


    Haliç'in yeniden atık suların boşaldığı adres haline gelmesiyle birlikte bölgeden pis kokular yükselmeye başladı ve Haliç'teki kirlilik gözle görülür seviyeye ulaştı.



    Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Kasım 2019'daki 'Temel Atmama Töreni' şovu



    HALİÇ'TE SUYUN RENGİNİN DEĞİŞTİĞİ GÖZLENDİ
    Haliç'te suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpıyor. Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.

    İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.



        Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, 8 ay önce de buraya geldiğini ve bugünkü görüntüye çok şaşırdığını söyledi.



        "BURANIN HALİ BERBAT"
        Şişmanoğlu, "Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor." dedi.

        Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.
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        Haberler Güncel 'Temel atmama töreni' ile şova soyunan İmamoğlu İBB'si Haliç'e yazık ediyor! Durum içler acısı, suyun rengi değişti...
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