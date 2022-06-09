CHP'li İBB'nin ihmali Haliç'i nefessiz bıraktı! Suyun rengi değişti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 'masraflı' iddiasıyla atıksu arıtma tesislerini çalıştırmaması ve doğrudan Haliç'e akan derelerin başında gelen Kağıthane, Ayazağa ve Göktürk derelerinde ıslah çalışması yapmaması nedeniyle Altın Boynuz'a pislik aktı. Derelerden Haliç'e akan kirli sular nedeniyle mavi rengini kaybeden Altın Boynuz'da büyük bir kirlilik yaşandı.
Yosunlaşmanın da olduğu görülen derelerdeki pis birikintilerin ise yapılan tüm uyarılara rağmen kaldırılmadığı dikkat çekti. Zehir taşıyan dere yatakları sivrisinekler tarafından istila edildi. Derelerden etrafa yayılan kötü kokular ise çevre halkında büyük rahatsızlığa neden oldu.