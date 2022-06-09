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    • 09.06.2022 07:19
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    CHP'li İBB'nin ihmali Haliç'i nefessiz bıraktı! Suyun rengi değişti!

    CHP’li İBB yönetiminin 2019’dan bu yana Kağıthane, Ayazağa ve Göktürk derelerindeki ıslah çalışmalarını bıraktığı için Haliç durum içler acısı. Haliç’i nefessiz bırakan üç derenin son durumunu görüntülendi. Dereler, Haliç’e çamur, atık ve zehir taşıyor.

    CHP’li İBB’nin ihmali Haliç’i nefessiz bıraktı!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 'masraflı' iddiasıyla atıksu arıtma tesislerini çalıştırmaması ve doğrudan Haliç'e akan derelerin başında gelen Kağıthane, Ayazağa ve Göktürk derelerinde ıslah çalışması yapmaması nedeniyle Altın Boynuz'a pislik aktı. Derelerden Haliç'e akan kirli sular nedeniyle mavi rengini kaybeden Altın Boynuz'da büyük bir kirlilik yaşandı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Haliç'in renk değiştirmesinin izini sürdü ve doğrudan Haliç'e akan derelerde inceleme yapıldı. Kağıthane, Ayazağa ve Göktürk derelerinde akan kirli sular ve derenin içindeki çöpler dikkat çekti.

    Yosunlaşmanın da olduğu görülen derelerdeki pis birikintilerin ise yapılan tüm uyarılara rağmen kaldırılmadığı dikkat çekti. Zehir taşıyan dere yatakları sivrisinekler tarafından istila edildi. Derelerden etrafa yayılan kötü kokular ise çevre halkında büyük rahatsızlığa neden oldu.

        SEÇİM SONRASI UNUTULDU
        2019 yılı öncesinde her yıl bahar ve kış aylarında yapılan düzenli temizlik ve ıslah çalışmalarına İBB seçimleri sonrasında ara verildi. Kendi kaderine ve çevredeki sanayi tesislerinin atıklarına teslim edilen dereler tekrar pislikle doldu. İBB yönetiminin bu çevre felaketini sadece izlemekle yetinmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.



        SİLAHTARAĞA İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ İPTAL EDİLDİ
        İBB yönetimi Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nin temizliği ve canlı popülasyonu için hayati önem taşıyan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni yapım aşamasında iptal ederek 'temel atmama töreni' düzenledi.

        İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı deniz yüzeyi temizleme teknelerinin de faaliyetlerine de son verildi. Arıtma tesisinin çalıştırılmaması nedeniyle Haliç'te ve Boğaz'da çöp birikintileri ve pislikler oluşmaya başladı.
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