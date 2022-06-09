CHP'li İBB'nin ihmali Haliç'i nefessiz bıraktı! Suyun rengi değişti!

Yosunlaşmanın da olduğu görülen derelerdeki pis birikintilerin ise yapılan tüm uyarılara rağmen kaldırılmadığı dikkat çekti. Zehir taşıyan dere yatakları sivrisinekler tarafından istila edildi. Derelerden etrafa yayılan kötü kokular ise çevre halkında büyük rahatsızlığa neden oldu.