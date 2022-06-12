Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'da gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla" dedi.
Başkan Erdoğan "Gelecek hafta Putin ve Zelenskiy ile görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan mesajlar:
Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle sevgiyle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Ben Van'a çok geldim gittim.
Bugün 10 binler Van'da gerek meydanda gerek caddelerde dönüşte bile aynı coşku aynı heyecan devam ediyordu. Vanlı kardeşlerime şahsım, partim, milletim adına selam sevgi saygılarımı sunuyorum.
Sözlerimin hemen başında toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldığımız tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
Gençlerle buluşma programlarına çok çok önem atfediyorum. 22. Buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Birileri diyor ya AK Parti'nin gençlerde tabanı yok diye. İşte buyurun gençler burada. 1,5 milyon partimizin sadece gençlik kolları olarak üyemiz var.
''SEÇİM ÖNÜMÜZDEKİ YILIN HAZİRANINDA''
Tabi tümünü aldığımız zaman şu anda üye sayımız 12 milyona ulaştı. Kadın kollarında da üye sayımız çok yüksek. 3,5-4 milyon kadınlarda üye sayımız var. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar. Tüm AK Partili üye kardeşlerime sesleniyorum.
Her biriniz birer üye daha yapsanız 11,5 23 olur. Bu da 2023'ün habercisidir. Bay Kemal diyor ki seçim tarihini açıkla. Neyi açıklayacağım seçim tarihi belli. Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla.
Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla. Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.
''YEMEZLER MİÇOTAKİS YEMEZLER''
Efes 2022 tatbikatındaydık birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik. Onlar da anlamış olacak ki hemen bir toplantı yaptılar. Bir momentum açıkladılar. Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. (Dediler). Dışişlerinden arkadaşlar bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı dediler. Yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz söyleyeceğimizi söyledik.