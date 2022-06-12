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    • 12.06.2022 20:04
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'da gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Gençlik Buluşması kapsamında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal Kasım'da seçim yok, sen önce aday mısın değil misin onu açıkla kendini de Haziran'a hazırla" ifadelerini kullandı. Türkiye alayhine konuşmalar yapıp, Ege'de provokasyona soyunan Yunanistan'a da değinen Başkan Erdoğan, "Yemezler Miçotakis yemezler. Ataların senin çok iyi bilirler, faturası ağır olur" şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan Van’da gençlerle bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla" dedi.

    Başkan Erdoğan "Gelecek hafta Putin ve Zelenskiy ile görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan mesajlar:

    Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle sevgiyle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Ben Van'a çok geldim gittim.

    Bugün 10 binler Van'da gerek meydanda gerek caddelerde dönüşte bile aynı coşku aynı heyecan devam ediyordu. Vanlı kardeşlerime şahsım, partim, milletim adına selam sevgi saygılarımı sunuyorum.

    Sözlerimin hemen başında toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldığımız tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

    Gençlerle buluşma programlarına çok çok önem atfediyorum. 22. Buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Birileri diyor ya AK Parti'nin gençlerde tabanı yok diye. İşte buyurun gençler burada. 1,5 milyon partimizin sadece gençlik kolları olarak üyemiz var.

    ''SEÇİM ÖNÜMÜZDEKİ YILIN HAZİRANINDA''
    Tabi tümünü aldığımız zaman şu anda üye sayımız 12 milyona ulaştı. Kadın kollarında da üye sayımız çok yüksek. 3,5-4 milyon kadınlarda üye sayımız var. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar. Tüm AK Partili üye kardeşlerime sesleniyorum.

    Her biriniz birer üye daha yapsanız 11,5 23 olur. Bu da 2023'ün habercisidir. Bay Kemal diyor ki seçim tarihini açıkla. Neyi açıklayacağım seçim tarihi belli. Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla.

    Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla. Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.

    ''YEMEZLER MİÇOTAKİS YEMEZLER''
    Efes 2022 tatbikatındaydık birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik. Onlar da anlamış olacak ki hemen bir toplantı yaptılar. Bir momentum açıkladılar. Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. (Dediler). Dışişlerinden arkadaşlar bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı dediler. Yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz söyleyeceğimizi söyledik.



        Aramıza üçüncü kişileri sokmayalım dedik. Aradan 15 gün geçti sen gidiyorsun ABD'de senatoda Türkiye'nin aleyhine konuşma yapıyorsun. Yemezler Miçotakis yemezler. Ataların senin çok iyi bilirler, faturası ağır olur. Kurulan üsleri niçin yaptınız diye sorduğumuz zaman Ruslara karşı diyorlar. Ukrayna'ya karşı Ruslara ne yaptınız.

        Her şeyleri yalan. Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini, sanatını alırsın ama siyasette batının siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi AB'de bile sene 63 o günden bu güne hala oyalıyorlar. Aslında 59'da başladı ama hep oyaladılar. Bunlarda yalan almış başını gidiyor. Dürüstlük yok bunlarda. Dürüstlük bizim milletimizde var.



        ''BİZDE DARGINLIK FALAN OLMAZ''
        Adana'da yaptığımız gençlik şöleninde hem katılım hem coşku bambaşkaydı.

        Fetih şöleninde 560 bin kişiyi Atatürk Havalimanında topladık. Muhalefet Maltepe'de bir araya geldi 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz.

        2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak ama sizden (gençlerden) büyük bir gayret istiyorum. Asla yorgunluk, dargınlık bunların hiçbirisi bize yakışmaz. Dargınlık varsa hemen barışacağız. Bizde dargınlık falan olmaz.

        Gençleri geleceğimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış biriyim ben. Bunların hiç birinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadaki kimsenin böyle bir geçmişi yok.

        Sevgili gençler, gençlik kollarımızın son bir yolda 250 bin yeni üye yapması gençlerle aramızdaki bağı ortaya koyuyor. Bu ülkenin gençleri geleceği bizde görüyor. Gençlerimiz bize güveniyor. Biz de gençlerimize güveniyoruz.

        Geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlik ile ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz. Gençlerimizin hayat standartlarını artıran kadro biziz. Siyaseti gençleştiren. Seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren biziz. Gençlerin sıkıntılarını yine biz çözeceğiz. Dertlerine yine biz derman olacağız.



        KARADENİZ'DEKİ TAHIL KORİDORU PLANI
        Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız.

        Soru: 2 gün önce Cumhurbaşkanlığınızı açıkladınız hayırlı olsun efendim. Şuan hiçbir rakibiniz yok. Peki Cumhurbaşkanım neden muhalefettekiler ben adayım demiyor?

        Cevap: Şimdi tabi ben de doğrusu bu aday noktasında hala isim açıklamayışlarını niye sorusunu arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Enterasan. Hepsi birbirine pas atıyor. Perde arkasında adaylık yarışı yapıyorlar. Tabi bizde bir laf var. "Elalemin derdi bizi mi gerdi" diye. Bize ne işimize bakıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Bize düşen nedir biz her an maça çıkacak gibi hazırlığımızı yapacağız değil mi?

        Soru: Hafta sonu üniversite sınavına gireceğim. Kiralarda ve özel yurtlarda artış var. KYK yurtları ile ilgil çalışmanız var mı?

        Cevap: KYK yurtlarımız boş biz KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz. Tüm üniversite sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar diliyoruz.

        Soru: Ekonomi ile ilgili "Güzel günler göreceğiz" demiştiniz, güzel günler için tarih verebilir misiniz?

        Cevap: Teşekkür ederim. Bu ekonomik istatistikler iner çıkar. Şu gerçeği görmemiz lazım. Tüm dünya bir ekonomik çıkmazın içinde. Bir tarafta Ukrayna Rusya savaşı var. Ciddi anlamda tarım ürünlerinin bu ülkelerden geldiğini biliyoruz. Bizim sıkıntımız yok. Stoklarımıza 5 milyon buğdayımız var. Bakan arkadaşlarım görüşmeler yaptılar. Bu işi farklı bir boyuta getirmek sadece kendimize değil üçüncü ülkelere de mal gönderme gibi bir çalışmanın içinde olacağız. Bu görüşmeler yapılıyor. Gelecek hafta Putin ve Zelenskiy ile görüşebiliriz. İçimizde maalesef çıkmış bir büyükelçi müsvettesi, terbiyesiz, adalarla ilgili 'Bunlar Yunanistan'ın hakkıdır' diyor. Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur."

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'da gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar...
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