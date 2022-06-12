Başkan Erdoğan'dan "Adalar Yunanistan'ındır" diyen CHP'li Yalım Eralp'e çok sert tepki: "Büyükelçi müsveddesi, terbiyesiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adaları silahlandırarak Ege'de kirli bir provokasyona imza atan Yunanistan'ı geçtiğimiz günlerde çok sert bir dille uyarmış, "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.
Erdoğan'ın dünya basınında gündem olan konuşmalarının ardından CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunan tezlerine destek vererek adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürmüştü.
"BÜYÜKELÇİ MÜSVEDDESİ, TERBİYESİZ"
Van'da düzenlenen gençlik buluşmasında, konuya ilişkin fikri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükelçi müsveddesi, terbiyesiz. Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur." dedi.
CHP'li emekli büyükelçi şu skandal ifadeleri kullanmıştı;
"Çok iddialar var Adaların egemenliği şartlı verildi şeklinde... Böyle bir şey yok. 3 binin dışındaki adalar Yunanistan'ındır. Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak diplomaside Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' durumuna düşürür. Çünkü efendim diyoruz ki; Efendim o adayı saymadı Lozan'da bu adayı saymadı... Yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz'de 2900 küsür ada ve adacık var. Şimdir bir anlaşmanın bütün bu adaların listesini sayması söz konusu değil. Lozan 3 binin dışındaki adaları beğenelim beğenmeyelim Yunanistan'a vermiştir."