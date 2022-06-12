Başkan Erdoğan'dan "Adalar Yunanistan'ındır" diyen CHP'li Yalım Eralp'e çok sert tepki: "Büyükelçi müsveddesi, terbiyesiz"

Eralp yapıtğı bir açıklamada da, "Türk-Yunan Dostluk Derneği'nin başkanıyım. Bir festivalde Yunanlılara dedim ki; "Söz veriyorum, gelecek sene sirtaki yapacağım". İnanmadılar tabii. Hırs bastı. Fasafisa diye bir dans okulu var. Haftada dört gün oraya gidiyorum. 15 kilo verdim. 4.5 yılda 22 dans öğrendim." demişti.

ERALP'İN TÜRKİYE'YE YAPTIĞI DEZENFORMASYONLAR!

Eralp'in skandalı ilk değil. 2017 yılında Oray Eğin köşesinde Yalım Eralp ile ilgili çarpıcı bilgilere yer vermişti. Eralp'in Irak'ta kitle imha silahları bulunduğuna dair Türkiye'yi ikna etmeye çalıştığı ve Türkiye'nin ABD'nin yalan savaşı uğruna Irak'a girmesini istemişti.

Eğin'in Eralp ile ilgili yazdığı yazı şu şekilde:

"Ertuğrul Özkök dün Yalım Eralp'in anı kitabını tanıtmış. Dışişleri görevinden sonra televizyon yorumcusu olan ve hiç kimsenin ihtiyacı olmadığı yorumları papyonuyla yapan Eralp, "Hayatımda bir kere dezenformasyon yaptım" diye yazıyor kitabında...

1985 yılında iki gazeteciye yanlış bilgi vermesini aktarmış...

Oysa Eralp'in bir de tüm Türkiye'ye yaptığı dezenformasyon var...

Ama rahmetli Mehmet Ali Birand'la ekranda Irak'ta kitle imha silahları bulunduğuna dair Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyordu. Türkiye, ABD'nin yalan savaşı uğruna Irak'a girsin, Mehmetçik başkasının petrol açlığı uğruna kendini feda etsin diye...