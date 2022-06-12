Davetli olarak geldiği düğünde aracını davetlilerin üzerine sürdü

KALABALIĞIN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ
Çıkan tartışmada uzaklaştırılmak istenen alkollü vatandaş K.K., 06 T 4580 plakalı ticari taksisini kalabalığın üzerine sürdü. K.K. daha sonra olay yerinden kaçmak istediği sırada park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından düğünde bulunanlar vatandaşlar, sürücü K.K. ile yanında bulunan M.K. ve K.A.'yı darp etti. Olayda 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı.
1'İ BEBEK, 4'Ü ÇOCUK 20 YARALI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Düğüne katılan davetlilerden D.Ş. (60), S.O. (51), S.O. (3), H.C. (14), Z.Ş. (25), E.N.Ş. (6), G.M. (62), K.K. (35), M.K. (46), K.A. (21), G.E. (8), E.Ş. (33), V.U. F.M., K.K.Ş. (4), K.O. ve M.M. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralıların kolunda bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.