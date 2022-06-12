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    • Güncel
    • 13.06.2022 01:48
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    • 13.06.2022 01:48
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    Davetli olarak geldiği düğünde aracını davetlilerin üzerine sürdü

    Kırıkkale'de alkollü bir vatandaş, davetli olarak geldiği düğünde ticari taksisini davetlilerin üzerine sürerek gelin ve damada dehşeti yaşattı. Yaşanan olayda 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

    Düğünde aracını davetlilerin üzerine sürdü

    Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Hacıbey TOKİ'de meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan düğüne gelen K.K. (35) isimli alkollü vatandaş ile davetliler arasında tartışma yaşandı.



    KALABALIĞIN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ
    Çıkan tartışmada uzaklaştırılmak istenen alkollü vatandaş K.K., 06 T 4580 plakalı ticari taksisini kalabalığın üzerine sürdü. K.K. daha sonra olay yerinden kaçmak istediği sırada park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından düğünde bulunanlar vatandaşlar, sürücü K.K. ile yanında bulunan M.K. ve K.A.'yı darp etti. Olayda 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı.



    1'İ BEBEK, 4'Ü ÇOCUK 20 YARALI
    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Düğüne katılan davetlilerden D.Ş. (60), S.O. (51), S.O. (3), H.C. (14), Z.Ş. (25), E.N.Ş. (6), G.M. (62), K.K. (35), M.K. (46), K.A. (21), G.E. (8), E.Ş. (33), V.U. F.M., K.K.Ş. (4), K.O. ve M.M. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralıların kolunda bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.
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