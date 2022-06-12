Davetli olarak geldiği düğünde aracını davetlilerin üzerine sürdü





1'İ BEBEK, 4'Ü ÇOCUK 20 YARALI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Düğüne katılan davetlilerden D.Ş. (60), S.O. (51), S.O. (3), H.C. (14), Z.Ş. (25), E.N.Ş. (6), G.M. (62), K.K. (35), M.K. (46), K.A. (21), G.E. (8), E.Ş. (33), V.U. F.M., K.K.Ş. (4), K.O. ve M.M. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralıların kolunda bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.