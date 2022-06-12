AFAD son dakika deprem mi oldu? AFAD uyarı mesajı! İstanbul, İzmir, Ankara deprem uyarısı mı geldi? İstanbul’da deprem mi oldu?

37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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