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    • Haberler
    • 12.06.2022 16:04
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    • 12.06.2022 16:08
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    AFAD son dakika deprem mi oldu? AFAD uyarı mesajı! İstanbul, İzmir, Ankara deprem uyarısı mı geldi? İstanbul'da deprem mi oldu?

    İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. AFAD tarafından gönderilen mesaj sonrası deprem olup olmadığı merak edildi. Peki, AFAD son dakika deprem mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara deprem uyarısı mı geldi? İstanbul'da deprem mi oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AFAD son dakika deprem mi oldu? AFAD uyarı mesajı! İstanbul, İzmir, Ankara deprem uyarısı mı geldi? İstanbul’da deprem mi oldu?

    AFAD tarafından tüm telefonlara uyarı geldi. Bu gelişmelerin ardından, "AFAD son dakika deprem mi oldu? AFAD uyarı mesajı! İstanbul, İzmir, Ankara deprem uyarısı mı geldi? İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu merak edildi. İşte konu hakkında tüm detaylar!

    AFAD'dan tüm vatandaşlara acil durum koduyla mesaj gönderildi. İşte mesajda yazanlar:

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.

    Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

    Gönderilen sesli uyarı sosyal medyada da gündem oldu.

        37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

        Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
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        Haberler Haberler AFAD son dakika deprem mi oldu? AFAD uyarı mesajı! İstanbul, İzmir, Ankara deprem uyarısı mı geldi? İstanbul'da deprem mi oldu?
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