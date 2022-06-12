AFAD tarafından tüm telefonlara uyarı geldi. Bu gelişmelerin ardından, "AFAD son dakika deprem mi oldu? AFAD uyarı mesajı! İstanbul, İzmir, Ankara deprem uyarısı mı geldi? İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu merak edildi. İşte konu hakkında tüm detaylar!
AFAD'dan tüm vatandaşlara acil durum koduyla mesaj gönderildi. İşte mesajda yazanlar:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.
Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.
Gönderilen sesli uyarı sosyal medyada da gündem oldu.