Son dakika: Kobani soruşturmasıyla ilgili 46 kişi gözaltına alındı

10 YILLIK MALİ VERİLER İNCELENDİ

MASAK Başkanlığınca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS Baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekiplerce titizlikle yapılan çalışmalarda milyonlarca satır veri ve video/fotoğraf incelendi ve delillendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.

KARAYILAN TALİMATIYLA FİNANSE EDİLDİ

Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK Terör Örgütü Mali Alan Yöneticisi Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, dağ kadrosundaki Murat Karayılan, HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski Parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor. Ayrıca soruşturma kapsamındaki şüphelilerden, silahlı eğitim almış örgüt mensupları ve örgütsel faaliyetleri sonrası yurtdışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi.