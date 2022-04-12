Son dakika: Kobani soruşturmasıyla ilgili 46 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 yıllık mali verilerin incelenmesi sonucu 06-08 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Gözaltı kararı verilenler arasında PKK elebaşlarında Murat Karayılan ile HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi. 13 ilde şafak vakti yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin Karayılan talimatıyla Kobani olaylarını finanse ettiği belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosunun koordinesinde Ankara Merkezli 13 ilde yürüttüğü soruşturma kapsamında gizli tanık beyanları ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak 91 şüphelinin 06-08 Ekim 2014 tarihinde başlatılan Kobani olaylarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.
6 AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI
Kimlik tespiti yapılmasının ardından MASAK Başkanlığı tarafından yapılan 91 şüpheli hakkında; 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek, TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçuna İştirak Etmek, Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
10 YILLIK MALİ VERİLER İNCELENDİ
MASAK Başkanlığınca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS Baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekiplerce titizlikle yapılan çalışmalarda milyonlarca satır veri ve video/fotoğraf incelendi ve delillendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.
KARAYILAN TALİMATIYLA FİNANSE EDİLDİ
Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK Terör Örgütü Mali Alan Yöneticisi Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, dağ kadrosundaki Murat Karayılan, HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski Parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor. Ayrıca soruşturma kapsamındaki şüphelilerden, silahlı eğitim almış örgüt mensupları ve örgütsel faaliyetleri sonrası yurtdışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi.