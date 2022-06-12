NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten 'İsveç ve Finlandiya' mesajı: Türkiye'nin kaygıları meşru

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRÜ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇMELİ

Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.