NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten 'İsveç ve Finlandiya' mesajı: Türkiye'nin kaygıları meşru

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin "Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine göre daha fazla etkilendiğini kabul etmeliyiz. Türkiye'nin kaygıları meşru." açıklamasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN STOLTENBERG'E SÖYLEMİŞTİ: İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRÜ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇMELİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Finlandiya'nın NATO taleplerine iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdikleri desteğe dikkat çekerek 'hayır' diyeceklerini açıklamıştı.
Başkan Recep Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile 3 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde de Stoltenberg'le yaptığı görüşmede Türkiye'nin güvenlik endişelerini bildirdi.
Erdoğan ve Stoltenber'in 3 Haziran'da yaptığı görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.
GÜVENLİK ENDİŞELERİMİZ HAKLI VE MEŞRU
Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRÜ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇMELİ
Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.