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    • 11.06.2022 10:10
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    İtalya'da radardan kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor! Eczacıbaşı'ndan açıklama geldi... İşte son durum

    Son dakika haberleri... İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanan Augusta Koala AW119 tipi helikopter radardan kayboldu. İçinde Eczacıbaşı Holding çalışanı Serhat Kenar, Altuğ Erbil, İlker Uçar, Arif Cez isimli 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin radardan kaybolması üzerine arama çalışmaları sürüyor. İşte yaşanan gelişmeler ve son durum...

    takvim.com.tr
    İtalya’da kaybolan helikopterde son durum

    İtalya'da Modena civarında geçtiğimiz gün radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sürüyor.

    ECZACIBAŞI BÖLGEYE GİTTİ
    Eczacıbaşı Topluluğundan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan 4 arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronlar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yürütülüyor.

    Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için."

    NELER OLMUŞTU?
    İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu kaydedildi.

    Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

        Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

        Helikopterde biri İtalyan pilot, 4'ü Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

        ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
        İtalya'nın Lucca kentinde kalktıktan sonra radardan kaybolan, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının, gece verilen aranın ardından güneşin doğmasıyla yeniden başladığı bildirildi.

        İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

        İtalyan basını da arama kurtarma çalışmalarının, Modena kenti yakınlarındaki Pievelago mevkisindeki dağlık alanda sürdüğünü yazdı.

        Helikopterin, hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı.

        ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA
        Eczacıbaşı Topluluğu, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurdu.

        Şirket, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

        "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.

        İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.

            İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.

            En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

            DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA
            Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İtalya'da içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu ve radar temasının kesildiği helikopteri arama kurtarma çalışmalarının İtalyan uzman ekiplerince sürdürüldüğünü, bu çalışmaların, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinden takip edildiğini belirtti.

            Büyükelçi Bilgiç, İtalya'da içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bir helikopterle radar temasının kesilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

            İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesildiğini dile getiren Bilgiç, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

            Tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasını temenni ettiklerini söyleyen Bilgiç, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini kaydetti.

            KAYIP TÜRKLERİN KİMLİKLERİ
            Serhat Kenar, Altuğ Erbil, İlker Uçar, Arif Cez. O helikopterde bulunanlardan Arif Gez, Eczacıbaşı Grubu'nun Yalova'daki temizlik ürünleri fabrikasının müdürüydü.

            HELİKOPTER DÜŞMEDİ Mİ?
            Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

            Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.

            PİLOTTAN SİNYAL ALINDI
            Dün akşam saatlerinde ilotun telefon sinyaline ulaşıldığı ve arama çalışmalarının yoğunlaştığı bildirilmişti.

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            Haberler Güncel İtalya'da radardan kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor! Eczacıbaşı'ndan açıklama geldi... İşte son durum
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