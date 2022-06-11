Doğu’nun incisi Van’a 154 yatırım: Açılışları Başkan Erdoğan yapacak!



4 MİLYAR LİRALIK KONUT

2011'de gerçekleşen Van Depremi sonrası şehir yeniden inşa edilmeye başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü projelerde birçok dükkân ve ev hak sahiplerinin oldu. TOKİ ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evi vatandaşlara kazandırıldı. Konutların yanı sıra vatandaşlar için millet bahçeleri de faaliyete geçirildi. Çatak 15 Temmuz Millet Bahçesi 27 bin 840 metrekare proje alanıyla hayata geçerken, Erciş Millet Bahçesi 20 bin 500 metrekarelik alana kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu.



VAN ÇEVREYOLUNUN TEMELİ ATILACAK

Başkan Erdoğan bugün ayrıca Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan 41 kilometrelik Van çevreyolunun temelini atacak. Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevreyolu ile uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, çevreyolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak.



BEŞİNCİ VAN ZİYARETİ

Esnaflık yapan 43 yaşındaki Ferit Dağçoban, "Eskiden cumhurbaşkanı, başbakan tek tük geliyordu. Sayın Erdoğan beşinci defa ziyaret ediyor. Biz Vanlı milletvekillerini Erdoğan kadar görmedik. Erdoğan'dan başka siyasi görmüyoruz" dedi.