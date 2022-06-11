Doğu’nun incisi Van’a 154 yatırım: Açılışları Başkan Erdoğan yapacak!

Van'da değeri milyarlarca lirayı aşan ve her alanda gerçekleşen yatırımlar şehrin yükselişini hızlandırdı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilgisini çeken Van Gölü ile ilgili projeler, vatandaşların günlük hayatını etkileyen hizmet binaları, ekonomik destekler, aralıksız süren altyapı ve üstyapı çalışmaları, turizme de büyük katkı sağlayan prestij caddeleri, millet bahçeleri gibi yatırımlar hayata geçiyor. Terör yerine üretim ve turizm ile anılmaya başlayan Van'da son yıllarda gerçekleşen 154 yatırımın toplu açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.
VAN GÖLÜ KORUNUYOR
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü korumak için birçok yatırım yapıldı. Dip tarama çalışmasıyla gerçekleşen temizliğin yanı sıra atıklardan korumak ve sürdürülebilirlik için tesis yatırımları gerçekleşti.
Yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hayata geçirildi. 1 milyon nüfusa yetecek şekilde planlanan tesis, günlük 200 bin metreküp suyu işleme kapasitesine sahip. Van'da bulunan katı atık tesisi ise çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra 20 bin hanenin elektriğini sağlıyor.