Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 5. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona gelen Erdoğan, Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan tarafından karşılandı.
Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin gösterisini izleyen Emine Erdoğan, ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları, kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını gezdi.
Olgunlaşma Enstitüleri tarafından sergilenen yöresel kıyafetler otağını ziyaret eden Emine Erdoğan, ürünler hakkında bilgi aldı.