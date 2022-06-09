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    • Güncel
    • 09.06.2022 18:24
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    • 09.06.2022 18:35
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    87 milyon liralık fiyasko hala tartışılırken CHP'li Mansur Yavaş'ın ABB'sinde bir skandal daha: Sağanak yağmurda asfalt attılar

    Geride bıraktığımız yılda CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmaları adı altında 87 milyon lira zarara uğratıldığı belgelenmişti. Tartışma yaratan bu olay hala konuşulurken Ankara'da bir asfalt skandalı daha patlak verdi. ABB'ye bağlı ekipler, sağanak yağış uyarılarına rağmen Keçiören ilçesinde asfalt çalışması yaptı ve yedeki suyun içerisine asfaltı döktü.

    CHP’li ABB sağanak yağmurda asfalt attı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen sağanak yağış uyarılarına rağmen CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören ilçesinde asfalt çalışması yaptığı ortaya çıktı.



    YERDEKİ SUYUN İÇİNE DÖKTÜLER
    7 Haziran günü 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne gelen Büyükşehir Belediyesi işçileri, tüm uyarılarına rağmen, yerdeki suyun içine asfaltı döktürdü.



    Keçiören ilçesinden sorumlu asfalt sorumlusu şefin vatandaşların kendisini görüntülememesi için uzakta kaldığı öğrenildi.

    "87 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI VAR"
    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmalarının belediyeyi 87 milyon TL zarara uğrattığı belgelenmişti.

    Sayıştay raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale yasasını ihlal ederek 15 ayrı taşerona yaptırdığı asfaltın, 1 yıl geçmeden 45 noktada bozulduğu belirtilerek, "87 milyon liralık kamu zararı var" denilmişti.
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    Haberler Güncel 87 milyon liralık fiyasko hala tartışılırken CHP'li Mansur Yavaş'ın ABB'sinde bir skandal daha: Sağanak yağmurda asfalt attılar
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