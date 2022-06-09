87 milyon liralık fiyasko hala tartışılırken CHP'li Mansur Yavaş'ın ABB'sinde bir skandal daha: Sağanak yağmurda asfalt attılar

"87 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI VAR"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmalarının belediyeyi 87 milyon TL zarara uğrattığı belgelenmişti.



Sayıştay raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale yasasını ihlal ederek 15 ayrı taşerona yaptırdığı asfaltın, 1 yıl geçmeden 45 noktada bozulduğu belirtilerek, "87 milyon liralık kamu zararı var" denilmişti.