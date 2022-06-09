CHP'li Kadıköy Belediyesi milyonluk borcu ödemedi! Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın koltuk takımları haczedildi

İstanbul Anadolu 21. İcra Hukuk Mahkemesi; V.A., H.K., S.K., F.F., ve S.G.'nin Kadıköye Belediyesi'nden 2 milyon 156 bin 145 TL alacaklı olduğuna hükmetti. İcra işlemi Kadıköy Belediyesi'nde uygulandı.

Polis eşliğinde Kadıköy Belediyesi'ne gelen icra memurları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasına geçti. Makam odasında bulunan koltuk takımları, sandalye ve yemek masası haczedildi. Haczedilen malların yediemine bırakıldığı öğrenildi.