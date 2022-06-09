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    • Güncel
    • 09.06.2022 19:21
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    • 09.06.2022 19:21
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    CHP'li Kadıköy Belediyesi milyonluk borcu ödemedi! Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın koltuk takımları haczedildi

    CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak bir borç olayı da Kadıköy Belediyesinde patlak verdi. Kadıköy Belediyesi vatandaşın 2 milyon 156 bin 145 TL borcunu ödemedi. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki koltuk takımları ve yemek masası haczedildi.

    CHP’li Kadıköy Belediyesi milyonluk borcu ödemedi!

    Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki koltuğu, koltuk takımları ve yemek masası 5 vatandaşın alacakları nedeniyle haczedildi.

    İstanbul Anadolu 21. İcra Hukuk Mahkemesi; V.A., H.K., S.K., F.F., ve S.G.'nin Kadıköye Belediyesi'nden 2 milyon 156 bin 145 TL alacaklı olduğuna hükmetti. İcra işlemi Kadıköy Belediyesi'nde uygulandı.

    Polis eşliğinde Kadıköy Belediyesi'ne gelen icra memurları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasına geçti. Makam odasında bulunan koltuk takımları, sandalye ve yemek masası haczedildi. Haczedilen malların yediemine bırakıldığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel CHP'li Kadıköy Belediyesi milyonluk borcu ödemedi! Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın koltuk takımları haczedildi
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