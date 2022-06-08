Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 10 şüphelinin kentte olduğunu belirledi.