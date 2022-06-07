Halk TV'de Kadri Gürsel'den hükümete alçak tehdit: Çok büyük olaylar çıkar

Türkiye'de 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefet partileri her fırsatta "erken seçim" çağrılarına devam ederken, mnuhalif medya da seçimlerin öne alınması için yayınlarını sürdürüyor. Seçimlerle ilgili program yapan Halk TV'de Kadri Gürsel canlı yayında sarf ettiği cümlelerle adeta iktidarı tehdit etti.

İsmail Saymaz'ın sunduğu "Konuşmasak Olmaz" isimli programa katılan Halk TV yazarı Kadri Gürsel, muhalefetin son günlerde gündeme getirdiği "Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler" yalanını bir kez daha körükledi. Bu yalan üzerinden hükümeti hedef alan Gürsel, canlı yayında tehditkar bir üslupla "Koltuğunuzdan indirileceksiniz" dedi.