Gözler Ankara'da! Çavuşoğlu ile Lavrov görüşecek... Tahıl krizi, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı...

Dünyanın gündemi Karadeniz'de "tahıl koridoru"nun oluşturulmasıyken Türkiye yine devreye girdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi.
Lavrov'un ziyareti, Rusya-Ukrayna tahılının bir an önce küresel pazarlara ulaştırılmasının beklendiği dönemde gerçekleşiyor.
"Tahıl koridoru"nun açılması ile ilgili Birleşmiş Milletler'in yol haritası gündemdeyken gözler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde olacak.
EN SICAK BAŞLIK TAHIL KORİDORU
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde Ankara-Moskova ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve bölgesel konular ele alınacak. Ancak en sıcak başlık "tahıl koridoru" olacak. Tahıl tahliyesinin detayları ele alınacak.
Savaş ortamında gerçekleştirilecek tahıl tahliyesi ile ilgili iki tarafın da güvenlik endişeleri var.
Ukrayna özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunundan, Rusya ise tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişe duyuyor.
Görüşmelerde, tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı da ele alınacak.