Gözler Ankara'da! Çavuşoğlu ile Lavrov görüşecek... Tahıl krizi, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı...

LAVROV'A ASKERİ HEYET DE EŞLİK EDİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a ziyaretinde askeri bir heyet de eşlik ediyor. Görüşmelerde Suriye ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak.

Lavrov ve heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri temsilcilerin oluşturacağı bir heyetle de görüşmesi planlanıyor.

TAHIL KORİDORU MESELESİ

Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı.

Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.