Google'a telif ödemesi için yasa çalışması! Dikkat çeken askıya alma cezası!
Google'ın AB üyesi bazı ülkeler ile telif ödemeleri için masaya oturmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye'deki yayıncıların telif hakkı alabilmesi için yasa çalışması başlatıldı. Çalışmaya göre, Lisans ücreti uygulamasını dikkate almayan platformlara para cezaları ve bu fiillerin tekrarlanması halinde "faaliyetleri askıya alma" dahil pek çok yaptırım uygulanacak.
Çalışmalar, Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) değişiklik yapılması, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'nun da gözden geçirilmesi ekseninde yürütülüyor.
İlerleyen süreçte, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Rekabet Kurumu gibi kurumların da devreye gireceği ifade ediliyor.
ASKIYA ALMA CEZASI
Yasa çalışmanın bel kemiğini Google başta olmak üzere dijital platformların "telif/lisans ücreti" ödemesi kriteri oluşturuyor. Böylece, bir gazetenin internet sitesindeki haber internet arama motorundan görüntülenecekse, internet arama motorunu işleten firmanın ilgili gazeteyle bir lisans anlaşması yapması gerekecek.
Çalışmalarda "Avrupa Birliği (AB) Telif Hakları Direktifi"nin özellikle 15 ve 17. maddelerinin rehber alındığı belirtiliyor. 15. madde Google, Facebook, Twitter gibi platformların online haber içeriklerine ilişkin "snippet" denilen haber özetlerine yer vermeleri halinde haber kaynağı olan yayıncılara lisans ücreti ödenmesini öngörüyor.