Google’a telif ödemesi için yasa çalışması! Dikkat çeken askıya alma cezası!

Çalışmalar, Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) değişiklik yapılması, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'nun da gözden geçirilmesi ekseninde yürütülüyor.