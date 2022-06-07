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    • 07.06.2022 06:58
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    • 07.06.2022 06:58
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    Dünyanın gıda krizinin düğümünü Türkiye çözüyor! Odesa’dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı sağlanacak

    Dünya gıda krizinin çözümünde gözler Türkiye’de... Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geliyor. Rus gazeteler, Odesa’dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda bir plan üzerinde anlaşıldığını yazdı.

    Küresel gıda krizini Türkiye çözüyor
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    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonuç verdi. Rus gazete Izvestia, Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı. Habere göre, Ukrayna'nın liman kenti Odesa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya, Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştı.



    LAVROV GELİYOR
    Plana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Odesa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak. Tahıl yüklü gemilere Odesa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar Türk gemileri, buradan İstanbul Boğazı'na kadar ise Rus savaş gemileri eşlik edecek. Yol haritası bugün Türkiye'ye gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde netleşecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, taraflar çekincelerin giderilmesi halinde Ukrayna limanlarında gemi trafiğinin koordineli şekilde yapılmasına sıcak bakıyor. Deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergâhı, sigortası, güvenliği ve komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konuların görüşmede netleşmesi bekleniyor.



    20 MİLYON TAHIL
    Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile planlanan yol haritası aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor. Ukrayna, dünyadaki en büyük tahıl ihracatçılarından biri...



        ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
        Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinde 'tahıl koridoru'nu gündeme getirmişti. Putin, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli sevkiyatı kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetmişti. Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'nın güvenli koridor oluşturulması projesine önem atfettiğini belirtmişti.

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