Dünyanın gıda krizinin düğümünü Türkiye çözüyor! Odesa’dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı sağlanacak

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonuç verdi. Rus gazete Izvestia, Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı. Habere göre, Ukrayna'nın liman kenti Odesa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya, Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştı.
LAVROV GELİYOR
Plana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Odesa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak. Tahıl yüklü gemilere Odesa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar Türk gemileri, buradan İstanbul Boğazı'na kadar ise Rus savaş gemileri eşlik edecek. Yol haritası bugün Türkiye'ye gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde netleşecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, taraflar çekincelerin giderilmesi halinde Ukrayna limanlarında gemi trafiğinin koordineli şekilde yapılmasına sıcak bakıyor. Deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergâhı, sigortası, güvenliği ve komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konuların görüşmede netleşmesi bekleniyor.