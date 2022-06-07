Dünyanın gıda krizinin düğümünü Türkiye çözüyor! Odesa’dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı sağlanacak





ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinde 'tahıl koridoru'nu gündeme getirmişti. Putin, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli sevkiyatı kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetmişti. Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'nın güvenli koridor oluşturulması projesine önem atfettiğini belirtmişti.

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