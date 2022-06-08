Efes 2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli birlikte katılacak

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ FAALİYETLERİNİ 20'DEN FAZLA ÜLKE TAKİP EDECEK

İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlar ve bir çıkarma gemisi de yer alacak.