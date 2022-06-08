Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüştü! Ekrem İmamoğlu'nun 'balık ziyafeti' ile gündeme gelmişti...

Yabancı ülke büyükelçilerinin muhalefet ile olan sıkı fıkı ilişkileri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü. Görüşme CHP Genel merkezinde gerçekleşti.