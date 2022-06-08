Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüştü! Ekrem İmamoğlu'nun 'balık ziyafeti' ile gündeme gelmişti...

Yabancı ülke büyükelçilerinin muhalefet ile olan sıkı fıkı ilişkileri devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü. Görüşme CHP Genel merkezinde gerçekleşti.
Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN DETAY VERİLMEDİ
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, partinin resmi Twitter hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti." notuyla fotoğraflar paylaşıldı.