Elebaşı Fetullah Gülen’in evlatlığı Enes Kanter’den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin

FETÖ'CÜ ENES'TEN OSLO'DA ÇİRKİN HAREKET

Enes Kanter, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaştı. Kanter'in skandal paylaşımına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, ailesi onu reddettikten sonra ABD vatandaşı olarak Freedom soyadını alan manevi oğlu Enes (Kanter) Freedom, Norveç'te Human Rights Foundation (HRF) tarafından organize edilen sözde Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında gerçekleştirilen kampanyayı bahane ederek çirkin bir paylaşım yapmaktan çekinmedi.

Açıklamaları ve eylemleriyle Türkiye düşmanlığı sergileyen FETÖ'cü Enes Kanter, etkinlikte bulanan Erdoğan'ın fotoğrafının basılı olduğu kartona basarak bir video çekti.

Hain FETÖ'cünün bu videoyu paylaşmasının ardından dünyanın birçok bölgesinden Kanter'e tepki yağdı.