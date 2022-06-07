SON DAKİKA: Emniyet sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonu verilerle ifşa etti: Tweetlerin yüzde 23'ü etiketlerin yüzde 52'i bot hesaplar

Sosyal medya platformu Twitter'da, Mayıs ayı içerisinde Ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların %23'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu görülmüştür.

Yine Mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların %52'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu anlaşılmıştır."