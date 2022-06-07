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    • Güncel
    • 07.06.2022 09:53
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    • 07.06.2022 10:00
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    SON DAKİKA: Emniyet sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonu verilerle ifşa etti: Tweetlerin yüzde 23'ü etiketlerin yüzde 52'i bot hesaplar

    Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden manipülasyon ve dezenformasyonla halkı kin ve nefrete sevk etmek isteyenlerin oyunlarını verilerle ifşa etti. Emniyet, yaptığı açıklamada "Sosyal medya platformu Twitter’da, Mayıs ayı içerisinde Ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların %23’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu görülmüştür. Yine Mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların %52’sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

    Emniyet Twitter’deki manipülasyonu ifşa etti

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Bilgi manipülasyonu, bilgi ekosistemini etkilemek, bozmak veya çarpıtmak için çeşitli içeriklerden yararlanır. Bu içerikler, halkın tutumlarını veya inançlarını etkilemek, bireyleri belirli bir şekilde hareket etmeye, davranmaya ikna etmek veya nefret ve şiddeti kışkırtmak için kullanılabilir. Yanlış bilgi ve propaganda yoluyla yürütülen dezenformasyon ve manipülasyon çalışmaları ile toplumsal gerilimleri istismar etmek, toplumda var olabilecek kutuplaşmayı artırmak ve kurumlara olan güveni azaltmak hedeflenmektedir.

    Günümüzde sosyal ağlar, kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakla birlikte sosyal hareketlerin planlandığı, organize edildiği, başlatıldığı ve yönetildiği önemli araçlara dönüşmektedir.

    Sosyal medya platformu Twitter'da, Mayıs ayı içerisinde Ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların %23'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu görülmüştür.

    Yine Mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların %52'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu anlaşılmıştır."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Emniyet sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonu verilerle ifşa etti: Tweetlerin yüzde 23'ü etiketlerin yüzde 52'i bot hesaplar
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