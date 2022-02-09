Sosyal medyada 'Bot-Trol-Seed' terörü! Muhalefetin güdümündeki hesaplar yalanı organize bir şekilde yayıyor

Sosyal medya bilgiye ulaşmak, anlık gelişmeleri ve haberleri anında öğrenmek adına vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor ancak işin bir de görünmeyen yüzü var.
Sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok vs vs.) sağladığı kolaylıklar kadar yalan ve algı dolu içeriklerle de propaganda mekanizması görevini yürütüyor.
YALAN TERÖRÜ HAD SAFHADA
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala özellikle bu platformlarda 'yalan terörü' had safhaya ulaşmış boyutta.
Yapılan araştırmalar sonucu sosyal medya üzerinde yalan ve algı dolu haberlerde Türkiye başı çekiyor. Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye temsilcileri, muhalefetin güdümündeki bir takım Twitter sayfaları ve yalan haber yayan organize troll hareketler yalan ateşini körükleyen unsurlar olarak ön plana çıkıyor.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında sosyal medyadaki yalan terörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.