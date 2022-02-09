Sosyal medyada 'Bot-Trol-Seed' terörü! Muhalefetin güdümündeki hesaplar yalanı organize bir şekilde yayıyor







AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'ın açıklamalarından öne çıkanlar;



Trollerin çok fazla gündemde ama asıl buradaki operasyonların büyük bölümünü yapan kısımlar botlar ve seed ekipleri. Bu seed ekipleri tek merkezden yönetildikleri için bazen çok hataya düşüyorlar. Gruplarına bir yazı atıldığında aynısını ve benzerini paylaşan ekipler oluyor. Biz de takip ederek bunları yakalıyoruz.