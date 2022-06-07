MSB duyurdu: Terör örgütüne PKK'ya Pençe-Kilit darbesi

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Temmuz 2015'ten beri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 195 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İzmir'de EFES-2022 Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği bölgede yapılan toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:

1 OCAK'TAN İTİBAREN IRAK'IN KUZEYİNDE 425 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hâle getirme anlayışı ile devam etmektedir.

Bu kapsamda, 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 38'i büyük, 142'si orta çaplı olmak üzere 180 operasyon icra edilerek 425 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 34.950 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Ayrıca, Pençe Serisi operasyonlar kapsamında son olarak 17 Nisan'da Metina, Avaşin-Basyan ve Zap bölgesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla icra edilmekte, terör yuvaları tek tek parçalanmaktadır.

Tüm operasyonlarımızda olduğu gibi Pençe-Kilit Operasyonu'nda da amacımız, halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır.

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda sadece terörist hedeflere karşı icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve mayın/EYP ele geçirilmiş, ayrıca 184 mağara ve sığınak tahrip edilmiştir.

Pençe Serisi operasyonlar kapsamında bugüne kadar 195'i Pençe-Kilit Opersayonu'nda olmak üzere toplam 1.130 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilen ve komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda da her zaman olduğu gibi sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir.