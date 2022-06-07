Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2022 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2022 10:37
    ABONE OL

    MSB duyurdu: Terör örgütüne PKK'ya Pençe-Kilit darbesi

    Son dakika haberi! Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 24 Temmuz 2015'ten beri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildiğini duyuruldu. Açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 195 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yüzbaşı Burcu Naliç Yokuva yaptığı açıklamada, "Yunanistan, askerî deniz ve hava araçları ile Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup 2022 yılında 953 ihlal gerçekleştirmiştir." dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna da değinilen açıklamada, "Bir güvenlik örgütü olarak en büyük mücadele alanlarından biri küresel terörizm olan NATO içerisinde; İttifak üyesi bir ülkeye saldıran; asker, polis ve sivilleri şehit eden terör örgütüne destek olmak müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu desteği verenlerin NATO içerisinde yeri olmamalıdır." denildi.

    takvim.com.tr
    Terör örgütüne Pençe-Kilit darbesi

    Milli Savunma Bakanlığı, 24 Temmuz 2015'ten beri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 195 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

    Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İzmir'de EFES-2022 Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği bölgede yapılan toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:

    1 OCAK'TAN İTİBAREN IRAK'IN KUZEYİNDE 425 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ
    FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hâle getirme anlayışı ile devam etmektedir.

    Bu kapsamda, 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 38'i büyük, 142'si orta çaplı olmak üzere 180 operasyon icra edilerek 425 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 34.950 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

    Ayrıca, Pençe Serisi operasyonlar kapsamında son olarak 17 Nisan'da Metina, Avaşin-Basyan ve Zap bölgesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla icra edilmekte, terör yuvaları tek tek parçalanmaktadır.

    Tüm operasyonlarımızda olduğu gibi Pençe-Kilit Operasyonu'nda da amacımız, halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır.

    Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda sadece terörist hedeflere karşı icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve mayın/EYP ele geçirilmiş, ayrıca 184 mağara ve sığınak tahrip edilmiştir.

    Pençe Serisi operasyonlar kapsamında bugüne kadar 195'i Pençe-Kilit Opersayonu'nda olmak üzere toplam 1.130 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilen ve komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda da her zaman olduğu gibi sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir.

    Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler dışında bir hedefinin bulunmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Nasıl ki DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir.

    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemiz ve milletimizin güvenliği için kim destek verirse versin terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

    Bu vesile ile başta Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan silah arkadaşlarımız olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

    İRAN SINIRINDA 39 BİN 177 ŞAHIS ENGELLENDİ

    Hudutlarımızda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi ile teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında;

    - Sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte,

    - Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır.

    2022 yılında İran sınırında 39.177 şahıs engellenmiş, 966 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde 1 Nisan'dan bugüne kadar tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1.400 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 129'u FETÖ mensubu olmak üzere 194'ü teröristtir. 38.261 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

    Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 1.007 kilogram uyuşturucu, 4.250 adet muhtelif uyuşturucu hap, 3.750 paket sigara ve 552 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak zorlu iklim ve arazi şartlarında, "Hudut, namustur!" anlayışı ile kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

    SURİYE'NİN KUZEYİNDE TACİZ ATEŞİ AÇAN 1.256 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ
    Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmektedir. Ancak terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir.

    1 Ocak'tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 476 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 1.256 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

    Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

    Yine, muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde çok teferruatlı bir şekilde, tüm somut delilleriyle ortaya koyduğumuz PKK'nın YPG, YPG'nin de PKK olduğunun, aralarında bir fark olmadığının herkes tarafından anlaşılmasını bekliyoruz.

    DEAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

    YUNANİSTAN 2022 YILINDA 953 İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİ
    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege'de, Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya devam etmektedir. Tüm sorunlarımızın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcanmaktadır.

    Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam etmekte, yaptığımız tüm diyalog ve görüşme çağrılarımızı cevapsız bırakmakta ve ülkemize karşı yönelttiği temelsiz suçlamalarını sürdürmektedir.

    Yunanistan, askerî deniz ve hava araçları ile Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup 2022 yılında 953 ihlal gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde söz konusu adalara 24'ü savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 73 ziyaret gerçekleştirilmiş, uluslararası hukukun ihlaline devam edilmiştir.

    Yunanistan'ın Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik askerî faaliyetleri, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarının gayri askerî statüye ilişkin hükümlerinin "esastan ihlali" anlamına gelmektedir.

    Söz konusu ihlal ve ziyaretlere karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütülmektedir.

    Temennimiz;

    - Türk ve Yunan halkının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması,

    - Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır.

    Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz.

    Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.

        UKRAYNA'DAKİ SON DURUM
        Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

        Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası hukuka aykırı bu durumun, gerginliğin bir an önce azaltılarak, diplomatik yollarla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyor, daha fazla can kaybı yaşanmaması, huzur ve istikrar sağlanması için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

        Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz.

        Ülkemiz, insani yardım konusunda üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya, ilkesel bir tutumla uluslararası hukuk çerçevesinde Karadeniz'de ve tüm dünyada barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşanması için gayret göstermeye devam edecektir.

        NATO'NUN GÜVENLİĞİNİN TAM MERKEZİNDE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ
        Kuruluşundan bugüne kadar başarılı bir savunma ittifakı olan NATO'nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, ikinci büyük ordusu olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde olmaya devam ediyoruz.

        Bir güvenlik örgütü olarak en büyük mücadele alanlarından biri küresel terörizm olan NATO içerisinde; İttifak üyesi bir ülkeye saldıran; asker, polis ve sivilleri şehit eden terör örgütüne destek olmak müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu desteği verenlerin NATO içerisinde yeri olmamalıdır.

        Türkiye'nin; 85 milyon vatandaşını ve aynı zamanda NATO'nun da sınırları olan sınırlarını terör örgütlerine karşı koruma hassasiyeti bulunmaktadır. NATO'nun genişlemesi, hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlı ve önemlidir.

        Ülkemiz, bölge ve dünya barışı için sorunların her zaman diyalogla çözümünden yanadır. Küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrarın tesisi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir.

        Bu kapsamda;

        19 Mayıs 2022 tarihinde Genelkurmay Başkanımız Brüksel/Belçika'da NATO Gnkur.Bşk.ları toplantısına katılım sağlamış, Japonya ve İtalya Gnkur.Bşk.ları ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir.

        Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısına, 29-30 Haziran 2022 tarihlerinde ise Madrid/İspanya'da Sn.Cumhurbaşkanımıza refakaten NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılım sağlayacaktır.

        Karadeniz'in yanı sıra Balkanlar'daki ülkelerin istikrarı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ülkemiz için olduğu kadar bölge barışı ve huzuru için de önemlidir. Bu kapsamda, başta Kosova ve Bosna-Hersek olmak üzere tüm Balkan ülkelerinin birlik ve bütünlük içinde mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz.

        Ülkemiz, İttifak'a katıldığı 1952 yılından bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir.

        Türk Silahlı Kuvvetleri de; Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve AGİT görevleri ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına da katkıda bulunmaya devam edecektir.

        TATBİKAT VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
        Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyonlarının yanı sıra, tatbikat ve eğitim faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

        Nisan ve Mayıs aylarına planlı tatbikatlar başarıyla icra edilmiştir.

        EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 09 Mayıs-09 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 safha hâlinde; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilmektedir.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2022 Tatbikatı'na Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, bakanlık ve kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 37 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlar katılmaktadır.

        Tatbikatın amacı; birleşik ve müşterek harekâtta, katılımcı ülke unsurlarının verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesinin geliştirilmesidir.

        Tatbikatta; jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekâtı icra edilecek; hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacaktır.

        Özel Kuvvet Harekâtı'nın da icra edileceği EFES-2022'de gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma, meskûn mahal yetenekleri de sergilenecektir.

        Ayrıca 6 Haziran 2022 tarihinde (bugün) 48 adet savunma sanayi firmasının katılımıyla İzmir'de bulunan Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde (Seferihisar/İzmir) Savunma Sanayi Sergisi de açılmıştır.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80'lere yaklaşan savunma sanayimizin ürettiği yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri de tatbikatta başarıyla kullanılmıştır.

        Bu kapsamda; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı'nda;

        Kara Harekâtında;

        - Millî imkânlarla üretilen KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği,

        - Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (Kobra-2, Kirpi-2, Vuran),

        - 106 mm. Havan,

        - PROTON ELİC Tünel Tespit cihazı,

        - PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç,

        - KORNET (Kaplan),

        - Kaideye Monteli Cirit (Sipahi),

        - Patlayıcı Madde Şüpheli Cisim İmha Aracı (Kirpi-2),

        Hava Hücum Harekâtında;

        - Akıncı TİHA,

        - Millî imkânlarla üretilen T-129 ATAK helikopterleri,

        - S-70 ile 105 mm'lik obüs,

        - 35 mm Modernize Çekili Top ve Ateş İdare Cihazı,

        Deniz Harekâtında;

        - Vurucu İnsansız Hava Aracı,

        - Deniz karakol uçağı talim torpidosu,

        - Otonom sualtı aracı,

        Hava Harekâtında;

        - Lazer Güdümlü Mühimmat,

        - Hassas Güdüm Kitli Mühimmatı gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa kullanılmıştır.

        Tatbikatta, üstün nitelikli personeli ve yerli/millî savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetler ile silahlı kuvvetlerimiz; etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini her geçen gün artırmakta olduğunu ve gücüne güç kattığını bir kez daha göstermektedir.

        Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasında kendisine verilen her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirme azim ve kararlılığında ve buna muktedir olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

        Gelecek dönemde de tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulmasına ve aynı zamanda bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine devam edilecektir.

        FETÖ İLE MÜCADELE
        Bakanlığımızın tüm birimleri gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24.387 personel ihraç edilmiştir. 781 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

        01 Ocak – 03 Haziran 2022 tarihleri arasında;

        - 428 personel ihraç edilmiş,

        - 258 emekli personelin rütbeleri geri alınmış,

        - 249 personel göreve iade edilmiş,

        - 22 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir.

        Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

        Sonuç olarak; aynı anda birden fazla harekât alanında mücadele eden, dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında görev alan başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları; binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığındadır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Güncel MSB duyurdu: Terör örgütüne PKK'ya Pençe-Kilit darbesi
            SON DAKİKA