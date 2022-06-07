MSB duyurdu: Terör örgütüne PKK'ya Pençe-Kilit darbesi

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Temmuz 2015'ten beri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 195 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İzmir'de EFES-2022 Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği bölgede yapılan toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:
1 OCAK'TAN İTİBAREN IRAK'IN KUZEYİNDE 425 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ
FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hâle getirme anlayışı ile devam etmektedir.
Bu kapsamda, 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 38'i büyük, 142'si orta çaplı olmak üzere 180 operasyon icra edilerek 425 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 34.950 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Ayrıca, Pençe Serisi operasyonlar kapsamında son olarak 17 Nisan'da Metina, Avaşin-Basyan ve Zap bölgesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla icra edilmekte, terör yuvaları tek tek parçalanmaktadır.
Tüm operasyonlarımızda olduğu gibi Pençe-Kilit Operasyonu'nda da amacımız, halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır.
Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda sadece terörist hedeflere karşı icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve mayın/EYP ele geçirilmiş, ayrıca 184 mağara ve sığınak tahrip edilmiştir.
Pençe Serisi operasyonlar kapsamında bugüne kadar 195'i Pençe-Kilit Opersayonu'nda olmak üzere toplam 1.130 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilen ve komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda da her zaman olduğu gibi sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir.
Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler dışında bir hedefinin bulunmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Nasıl ki DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemiz ve milletimizin güvenliği için kim destek verirse versin terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.
Bu vesile ile başta Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan silah arkadaşlarımız olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.
İRAN SINIRINDA 39 BİN 177 ŞAHIS ENGELLENDİ
Hudutlarımızda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi ile teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında;
- Sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte,
- Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır.
2022 yılında İran sınırında 39.177 şahıs engellenmiş, 966 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde 1 Nisan'dan bugüne kadar tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1.400 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 129'u FETÖ mensubu olmak üzere 194'ü teröristtir. 38.261 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.
Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 1.007 kilogram uyuşturucu, 4.250 adet muhtelif uyuşturucu hap, 3.750 paket sigara ve 552 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak zorlu iklim ve arazi şartlarında, "Hudut, namustur!" anlayışı ile kesintisiz olarak sağlanmaktadır.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE TACİZ ATEŞİ AÇAN 1.256 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ
Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmektedir. Ancak terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir.
1 Ocak'tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 476 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 1.256 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
Yine, muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde çok teferruatlı bir şekilde, tüm somut delilleriyle ortaya koyduğumuz PKK'nın YPG, YPG'nin de PKK olduğunun, aralarında bir fark olmadığının herkes tarafından anlaşılmasını bekliyoruz.
DEAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
YUNANİSTAN 2022 YILINDA 953 İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege'de, Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya devam etmektedir. Tüm sorunlarımızın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcanmaktadır.
Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam etmekte, yaptığımız tüm diyalog ve görüşme çağrılarımızı cevapsız bırakmakta ve ülkemize karşı yönelttiği temelsiz suçlamalarını sürdürmektedir.
Yunanistan, askerî deniz ve hava araçları ile Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup 2022 yılında 953 ihlal gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde söz konusu adalara 24'ü savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 73 ziyaret gerçekleştirilmiş, uluslararası hukukun ihlaline devam edilmiştir.
Yunanistan'ın Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik askerî faaliyetleri, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarının gayri askerî statüye ilişkin hükümlerinin "esastan ihlali" anlamına gelmektedir.
Söz konusu ihlal ve ziyaretlere karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütülmektedir.
Temennimiz;
- Türk ve Yunan halkının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması,
- Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır.
Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz.
Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.