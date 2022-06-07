Lise öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Kutsal kitaba tekme atıldı, Ekşi Sözlük isimli lağım çukuru skandala sahip çıktı

Antalya Serik'teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e yaptığı saygısızlık olay yarattı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim'i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim'i kullanarak röveşata atıyor. Başka bir öğrenci ise o anları cep telefonuyla kaydediyor.
KUR'AN-I KERİM'E BÜYÜK SAYGISIZLIK
Kuran-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla öğrencilerin yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILMADI
O anlarda Kur'an-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir açıklama yapmazken, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan öğrencilerin kimliği bilinmiyor.