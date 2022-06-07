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    • 07.06.2022 09:51
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    • 07.06.2022 10:00
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    Lise öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Kutsal kitaba tekme atıldı, Ekşi Sözlük isimli lağım çukuru skandala sahip çıktı

    Son dakika haberi... Antalya Serik'te bulunan bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kutsal kitaba yapılan saygısızlık büyük tepki toplarken, Ekşi Sözlük denilen lağım çukurunda ise birçok provokatör Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasına sahip çıktı.

    Lise öğrencilerinden Kur’an-ı Kerim’e büyük saygısızlık

    Antalya Serik'teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e yaptığı saygısızlık olay yarattı.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim'i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim'i kullanarak röveşata atıyor. Başka bir öğrenci ise o anları cep telefonuyla kaydediyor.

    KUR'AN-I KERİM'E BÜYÜK SAYGISIZLIK
    Kuran-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla öğrencilerin yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILMADI
    O anlarda Kur'an-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir açıklama yapmazken, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan öğrencilerin kimliği bilinmiyor.

        EKŞİ SÖZLÜK İSİMLİ LAĞIM ÇUKURU SAHİP ÇIKTI
        Lise öğrencilerinin yaptığı skandal harekete İslam düşmanlarının adeta yuvası haline gelen Ekşi Sözlük isimli lağım çukurunda sahip çıkıldı. Söz konusu İslam inancı ve kutsal değerler olunca fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında değerlere kin kusulan Ekşi Sözlük'te bazı kullanıcılar, Kur'an-ı Kerim'e atılan tekmeyi normalleştirmeye çalıştı.

        İŞTE EKŞİ SÖZLÜK'TE YAPILAN SKANDAL YORUMLARDAN BAZILARI




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        Haberler Güncel Lise öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Kutsal kitaba tekme atıldı, Ekşi Sözlük isimli lağım çukuru skandala sahip çıktı
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