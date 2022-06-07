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    • Güncel
    • 07.06.2022 16:04
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    • 07.06.2022 16:32
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    AB Türkiye'de muhaliflerin tepki gösterdiği yasayı uygulamaya koydu! İçerikleri kaldırmayan Facebook, Twitter, Youtube gibi şirketlere ceza var

    Avrupa Birliği'nde (AB) internette terörle ilgili içerikler barındıran paylaşımların üye ülkelerin talebi doğrultusunda 1 saat içerisinde kaldırılmasını öngören yasal düzenlemeyi uygulamaya koydu. AB'den uygulamaya konulan yasa, Türkiye'de Meclis'e sunulan Sosyal Medya Yasası'nı bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle sosyal medyada yapılan provokasyon ve dezenformasyonla mücadele kapsamında hazırlanan yasa, bu tarz yollara sıkça başvuran muhalif kesimi ve terör örgütü yandaşlarını rahatsız etti.

    Türkiye’deki yasayı AB uygulamaya aldı

    Avrupa Birliği'nde (AB) internetteki terör içerikli paylaşımların üye ülkelerin talebi üzerine 1 saat içinde kaldırılmasını öngören yasal düzenleme uygulamaya kondu.

    Geçen sene kabul edilen düzenlemeye göre, internet üzerindeki resim, video, yazı, ses gibi paylaşımların, bir AB ülkesinin yetkili makamı tarafından, "terör suçlarını işleme veya bunlara katkıda bulunma, bir terör grubunun faaliyetlerine katılma, terör faaliyetlerini yüceltme, terör suçlarını savunma veya kışkırtma" içerikli olarak değerlendirilip kaldırılması talep edilirse 1 saat içinde silinmesi veya tüm erişimin engellenmesi gerekecek.

    Buna uyulmaması halinde platformun büyüklüğü göz önünde bulundurularak, orantılı cezalar verilecek. Mali cezalar platformun cirosunun yüzde 4'üne kadar çıkabilecek.

    Yasal düzenleme, terör içeriğinin kaldırılmasının yanı sıra terör örgütlerinin propagandasının yayılmasını, terör faaliyetlerinin yönlendirilmesini, radikalleşmeyi ve örgütlerin eleman devşirmesini engellemeyi amaçlıyor.

    AB Komisyonu, yasal düzenlemeyi bazı AB ülkelerinde son yıllarda düzenlenen terör saldırılarının ardından hazırlamaya başlamıştı. AB içinde internet üzerinden hizmet sunan platformlar ve üye ülkelerin yasal sürece uyumlu hale gelmeleri için bir yıl süreleri bulunuyor. Terör suçlarının veya suça sebep olabilecek faaliyetlerin internette yapılan canlı yayınları da bu tür içerik arasında sayılabilecek.

    TEMEL HAKLARIN KORUNMASI GEREKECEK
    AB ülkelerinin "yetkili makamları" tarafından içerik kaldırma taleplerinde gerekçenin açıkça belirtilmesi ve kaldırılması istenen paylaşımın neden terör içeriği olarak değerlendirildiğinin detaylı şekilde açıklanması gerekecek.

    İnternetteki platformların terör içeriği paylaşımı yapılması halinde çok hızlı tedbir alması talep edilecek. Bu tedbirlerin temel hakları, özellikle de ifade özgürlüğünü koruması istenecek.

    Hem AB ülkeleri hem de internet platformları kaldırılan içeriklerle ilgili yıllık şeffaf raporlar hazırlayacak. Yanlışlıkla kaldırılan içerikler de hemen tekrar yüklenecek.

        TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİNE KARŞI HAREKETE GEÇTİ
        AK Parti ve MHP'li milletvekillerin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan 40 maddelik yasa teklifi; 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' değişiklik öngörüyor. Dezenformasyonla mücadeleyi amaçlayan yasa teklifi ile; sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

        Teklifle; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda da değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda; uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararlarının uygulama mercii noktasındaki tereddütlerin ortadan kaldırılması ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin görev ve yetki alanı belirleniyor. Çocukların, gençlerin ve ailenin internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Birliğe ilave görevler veriliyor. Kişilik haklarının korunmasına yönelik olarak Birliğe yapılan müracaatlara ilişkin yapılacak itirazlarda takip edilecek yargısal denetim usulü hususunda düzenleme yapılıyor.

        İnternet ortamında işlenen suça konu yayınların içerik veya yer sağlayıcısının belirlenmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilecek katalog suçlarda, yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıyor. Kanunla düzenlenen sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarına yönelik; muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, raporlama yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesi, çocuklara yönelik uygulamalar konusunda ayrıştırılmış hizmet sunumunun sağlanması, yargı mercilerinin bilgi taleplerine süresinde ve doğrudan cevap verilmesi, kullanıcı haklarının korunması, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlarda kriz planı oluşturarak etkin önlemler alınması gibi hususlarda Avrupa Birliği'ndeki regülasyonlara ilişkin gelişmeler de göz önünde bulundurularak ilave düzenlemeler yapılıyor.

        BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI
        Teklifle; sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde alenen yaymak suç olarak düzenleniyor. Endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

        SOSYAL MEDYA DEZENFORMASYONLARIN MERKEZİ OLDU
        Son yıllarda kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte adeta yalanın merkezi olan konumuna gelen sosyal medya için birçok ülke arka arkaya çeşitli düzenlemeler çıkarıyor. Dezenformatif, yalan ve provokasyon içerikli paylaşımlar nedeniyle "post-truth" siyasetin çıkış noktası olan sosyal medya, Türkiye'de özellikle PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin yuvası haline geldi.

        Orman yangınından, terör operasyonlarına, ekonomiden, gündelik yaşama varana kadar birçok konuda yalana başvuran terör odakları, bu şekilde devleti ve kurumları hedef haline getiriyor.

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        Haberler Güncel AB Türkiye'de muhaliflerin tepki gösterdiği yasayı uygulamaya koydu! İçerikleri kaldırmayan Facebook, Twitter, Youtube gibi şirketlere ceza var
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