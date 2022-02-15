Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Yalan haber yayanlara yaptırım yolda

Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçmek için hazırlanan yasa taslağı büyük ölçüde şekillendi.
Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde son toplantı gerçekleştirilecek. Çalışma daha sonra Meclis'te milletvekilleri ile istişare edilecek ve kanun teklifine dönüştürülecek.
TEMSİLCİLER GERÇEK KİŞİ OLACAK
Düzenlemede 3 ana başlık bulunacak. Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" kişi sıfatına sahip. Ancak bu durum, yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yetersiz kalıyor.
Yasanın ihlalinde muhatap bulunabilmesi için şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri "gerçek" kişi olacak.
DEZENFORMASYONA YAPTIRIM GELİYOR
Sosyal medya düzenlemesinde, dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek. Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezasına varan yaptırımlar yer alacak.