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    • Güncel
    • 15.02.2022 12:53
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    • 15.02.2022 13:04
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    Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Yalan haber yayanlara yaptırım yolda

    Son dakika haberi... Uzun süredir beklenen sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Sosyal medya düzenlemesinin 3 ana başlığı olacak. Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak, internet medyası için yasal altyapı oluşturulacak. Çalışanlar da basın yasasına tabi olacak. Sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" değil, "gerçek" kişilerden oluşacak.

    Yalan haber yayanlara yaptırım yolda

    Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçmek için hazırlanan yasa taslağı büyük ölçüde şekillendi.

    Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde son toplantı gerçekleştirilecek. Çalışma daha sonra Meclis'te milletvekilleri ile istişare edilecek ve kanun teklifine dönüştürülecek.

    TEMSİLCİLER GERÇEK KİŞİ OLACAK
    Düzenlemede 3 ana başlık bulunacak. Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" kişi sıfatına sahip. Ancak bu durum, yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yetersiz kalıyor.

    Yasanın ihlalinde muhatap bulunabilmesi için şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri "gerçek" kişi olacak.

    DEZENFORMASYONA YAPTIRIM GELİYOR
    Sosyal medya düzenlemesinde, dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek. Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezasına varan yaptırımlar yer alacak.
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        Haberler Güncel Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Yalan haber yayanlara yaptırım yolda
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