Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Yalan haber yayanlara yaptırım yolda

Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçmek için hazırlanan yasa taslağı büyük ölçüde şekillendi.

Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde son toplantı gerçekleştirilecek. Çalışma daha sonra Meclis'te milletvekilleri ile istişare edilecek ve kanun teklifine dönüştürülecek.