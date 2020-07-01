Sosyal medyaya kimlik ile girilmesi konusu uzun süredir birçok ülkenin gündeminde

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bazı ülkeler tek elden hareket ettirilen yüz binlerce anonim hesap üzerinden birçok ülkede bilgi kirliliği yaratıyor.

Bu ülkelerin başında Çin'in geldiğini belirten araştırmaya göre bu yöntemi en çok kullanan ülkeler; Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Nitekim geçtiğimiz günlerde Twitter; Mısır, Suudi merkezli 8 bin hesabı silmişti.

Daha önce de Çin merkezli yalan haber yaydığı tespit edilen 936 hesap silinmişti. Brezilya'da ise seçimlerden önce Whatsapp'tan yayılan 100 bin fotoğrafın 50 binden fazlasının yalan bilgiyi yaymaya yönelik olduğu tespit edilmişti.