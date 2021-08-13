Sosyal medya düzenlemesinin ana çerçevesine yönelik hazırlıklar hız kazandı

Sosyal medya şirketinin yalan içeriği kaldırması, kullanıcıların da sorumluluk alması gerekecek.

Türkiye'de sosyal medyayı provokasyon amaçlı kullananların sayısı hayli fazla. 25 milyon Twitter kullanıcısı var, 1,5 milyonu sadece siyasi paylaşımda bulunuyor. Bunların içinde önemli bir bölüm de FETÖ'cü hesaplarda olduğu gibi yalan haber üretiyor ve yayıyor.