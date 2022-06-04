Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo: Konya’ya gidiyorsun muhafazakar oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Diyarbakır'da eski partisi CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu.
"ORTAMINA GÖRE KONUŞUYORSUN, MUHAFAZAKAR, ÜLKÜCÜ HDP'Lİ OLUYORSUN"
İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortamına göre konuştuğunu ifade ederek yanar döner siyaseti eleştirdi.
İnce Kılıçdaroğlu'na şu ifadelerle yüklendi:
"Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsan bize geleceksin, ortama göre konuşuyorsun, Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya'ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van'a gidip HDP'li oluyorsun böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız hakim savcı değiliz. Bir kişiyi ben serbest bırakırım demekte doğru değil biz ne tutuklatırız nede serbest bırakırız bu bizim görevimiz değil mahkemelerin görevi. Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi"
"2018'DE CHP OYLARIMA SAHİP ÇIKMADI"
2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinde CHP'nin oylarına sahip çıkmadığını dile getiren İnce, 12 bin 500 sandığa gözlemci koymayarak 4 milyon oyu çöpe attıklarını kaydetti.
İnce, "Bana diyorlar ki sandıklara sen sahip çıkmadın, bunu diyenler aptallardır. Cumhurbaşkanı adayı sahip çıkmaz parti sahip çıkar. Ben tek başıma adamım 200 bin tane sandık var nasıl sahip çıkacağım, parti sahip çıkmalı. Eminim ki Diyarbakır'da CHP bütün sandıkları koruyamayacak, benim seçimimde koruyamadı" dedi.