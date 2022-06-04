Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo: Konya’ya gidiyorsun muhafazakar oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun

İnce Kılıçdaroğlu'na şu ifadelerle yüklendi:

"Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsan bize geleceksin, ortama göre konuşuyorsun, Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya'ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van'a gidip HDP'li oluyorsun böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız hakim savcı değiliz. Bir kişiyi ben serbest bırakırım demekte doğru değil biz ne tutuklatırız nede serbest bırakırız bu bizim görevimiz değil mahkemelerin görevi. Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi"