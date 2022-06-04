Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu!

Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.

Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.

Bize attığı iftirların hesabını hukuk önünde soruyoruz, soracağız. Seçim tarihi belli 2023 Haziran, siz önce adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla. Sonra on soru sormuş, papağan gibi.

Şimdi ülkeyi topyekün batırmanın peşinde ama milletimiz ona bu fırsatı tanımayacaktır.

Ben SADAT'ın kurucusuyla evinde bir görüşme yapmadım. Bay Kemal sen yalancısın.

Hem NATO'ya sahip çıkıp hem bunun karşıtlığında davranmak ahmaklığın dik alasıdır.

Yalancıdan genel başkan olmaz dememizin ne kadar haklı doğru olduğunu göstermiştir.

6'lı masa kimi seçerse o aday olacakmış. 6'lı masa uzatmasın artık kararını versin. 6'lı masanın altında olan varsa onlar da ortaya çıksın.

Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde o çınar ağaçlarının kesilmesiyle çok farklı bir katliamın yapılmasını gözleri görmüyor mu? Beşiktaş'ta kesilen çınar ağaçlarını görmedi mi? Nerede bu çevreciler? Bunlara bu işin hesabını sordular mı?