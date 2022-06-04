Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu!

Başkan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorduğu 10 soruya verdiği cevaplara sert tepki gösteren Erdoğan, "Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;
KILIÇDAROĞLU 10 SORU GÖNDERMESİ
Türk siyasi tarihinin katlanması en ağır cilvesi bizim dönemimize denk geldi. Bunun adı Kılıçdaroğlu'dur. Gülüp geçsek gülüp geçilecek hali yok. Ciddiye alsak ciddiye alınacak hali yok. İftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırıyor. Ara ara biz de bunun paçasından tutup aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz 10 soruya güya cevap vermiş ve güya bize de 10 soru sormuş. Verdiği yanıtlardan bu şahsın kifayetsizliği buram buram tütmektedir.
Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.
Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.
Bize attığı iftirların hesabını hukuk önünde soruyoruz, soracağız. Seçim tarihi belli 2023 Haziran, siz önce adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla. Sonra on soru sormuş, papağan gibi.
Şimdi ülkeyi topyekün batırmanın peşinde ama milletimiz ona bu fırsatı tanımayacaktır.
Ben SADAT'ın kurucusuyla evinde bir görüşme yapmadım. Bay Kemal sen yalancısın.
Hem NATO'ya sahip çıkıp hem bunun karşıtlığında davranmak ahmaklığın dik alasıdır.
Yalancıdan genel başkan olmaz dememizin ne kadar haklı doğru olduğunu göstermiştir.
6'lı masa kimi seçerse o aday olacakmış. 6'lı masa uzatmasın artık kararını versin. 6'lı masanın altında olan varsa onlar da ortaya çıksın.
Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde o çınar ağaçlarının kesilmesiyle çok farklı bir katliamın yapılmasını gözleri görmüyor mu? Beşiktaş'ta kesilen çınar ağaçlarını görmedi mi? Nerede bu çevreciler? Bunlara bu işin hesabını sordular mı?