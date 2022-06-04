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    • Güncel
    • 05.06.2022 06:52
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    • 05.06.2022 07:10
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün uyardı: Kuvvetli yağış geri geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir... 5-9 Haziran

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün özellikle yurdun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışın hakim olacağı açıklandı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise pazartesiden perşembeye İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte gün gün en güncel 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji gün gün uyardı: Kuvvetli yağış geri geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Kıyı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra, Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        A.KARAHİSAR °C, 28°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 33°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 37°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 27°C
        Az bulutlu

        MERSİN °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            ANKARA °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ESKİŞEHİR °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30 – 50 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30 – 50 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜMÜŞHANE °C, 34°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ORDU °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 37°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 37°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 37°C
                Az bulutlu

                5-9 HAZİRAN 2022 TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün uyardı: Kuvvetli yağış geri geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir... 5-9 Haziran
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