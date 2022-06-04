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    • 04.06.2022 18:05
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    • 04.06.2022 18:40
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    Son dakika: AK Parti'de kamp mesaisi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında basın toplantısı düzenledi. "Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor" diyen Çelik, "Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var" ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, "Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilerek" dedi.

    Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

    Çelik'in açıklamalarından satır başları:

    Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemler gördük. Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı.

    EKONOMİ DEĞERLENDİRİLECEK

    Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor.

    SPEKÜLASYONA DAYANAN BİR YAKLAŞIM

    Bu Kamp, Türkiye ve dış dünyada konuşulan başlıkların 2 gün içinde tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir zemin oluşturacak. İstanbul'daki miting çevre atılımına döndü. Bunun devamı 5 Haziran'dan itibaren Çevre haftası olarak kutlanacak. Bu toplantımız Çevre toplantısına çevirecek bir kapsam oluşturuldu. Bu etkinlik kapsamında, karbon ayak izimizi gidermek için 3'er fidan ekilecek. Odalara çevreye duyarlı ürünler bırakıldı. Sunumların neticesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında ele alınarak, kampımızın geleneğini devam ettirerek, sona erecek. Terörle mücadeleden muhalefetin kara propagandasıyla ilgili de tartışıyoruz. Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var.

    BU SUÇLAMALARI YAPANLARIN GEÇMİŞİNDE LEKE VARDIR

    Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük Seçim Güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur.

    CUMHUR İTTİFAKIMIZ KENDİ YOLUNDA YÜRÜYÜŞÜNÜ DEVAM ETTİRMEKTEDİR

    Çıkmışlar mantığa sığmayacak şekilde Cumhur ittifakı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Defalarca söyledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onların yapması gereken adaylarını ifade etmeleridir. AK Parti'miz Cumhur ittifakımız kendi yolunda yürüyüşünü devam ettirmektedir.
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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'de kamp mesaisi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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