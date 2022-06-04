Son dakika: AK Parti'de kamp mesaisi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

SPEKÜLASYONA DAYANAN BİR YAKLAŞIM

Bu Kamp, Türkiye ve dış dünyada konuşulan başlıkların 2 gün içinde tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir zemin oluşturacak. İstanbul'daki miting çevre atılımına döndü. Bunun devamı 5 Haziran'dan itibaren Çevre haftası olarak kutlanacak. Bu toplantımız Çevre toplantısına çevirecek bir kapsam oluşturuldu. Bu etkinlik kapsamında, karbon ayak izimizi gidermek için 3'er fidan ekilecek. Odalara çevreye duyarlı ürünler bırakıldı. Sunumların neticesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında ele alınarak, kampımızın geleneğini devam ettirerek, sona erecek. Terörle mücadeleden muhalefetin kara propagandasıyla ilgili de tartışıyoruz. Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var.

BU SUÇLAMALARI YAPANLARIN GEÇMİŞİNDE LEKE VARDIR

Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük Seçim Güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur.

CUMHUR İTTİFAKIMIZ KENDİ YOLUNDA YÜRÜYÜŞÜNÜ DEVAM ETTİRMEKTEDİR

Çıkmışlar mantığa sığmayacak şekilde Cumhur ittifakı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Defalarca söyledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onların yapması gereken adaylarını ifade etmeleridir. AK Parti'miz Cumhur ittifakımız kendi yolunda yürüyüşünü devam ettirmektedir.