Sınır ötesi operasyon öncesi HDPKK'nın etekleri tutuştu! CHP ve diğer ittifak ortaklarına 'harekata karşı durun' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan sınır ötesi harekat ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
SANCAR'DAN CHP VE DİĞER YOL ARKADAŞLARINA ÇAĞRI
Türkiye'nin sınır güvenliği için yapacağı harekata karşı çıkan HDP'li Sancar, birlikte yol yürüdüğü muhalefete de çağrıda bulunarak 'Harekata karşı durun' mesajını verdi.
Terör örgütü PKK/YPG ile organik bağ kurup, siyasi kolu gibi hareket eden HDP'nin teröristlere yönelik yapılacak operasyona karşı çıkması tepkiyle karşılanırken, Mithat Sancar'ın sitemli bir tavırla muhalefete yaptığı "Harekata karşı durun" çağrısına CHP'nin ve diğer yol arkadaşlarının ne tepki vereceği mesak konusu oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN HAREKATIN SİNYALİNİ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyine yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini vermişti.
Perşembe günü yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nu işaret eden Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır" ifadelerini kullandı.