Sınır ötesi operasyon öncesi HDPKK'nın etekleri tutuştu! CHP ve diğer ittifak ortaklarına 'harekata karşı durun' çağrısı





Terör örgütü PKK/YPG ile organik bağ kurup, siyasi kolu gibi hareket eden HDP'nin teröristlere yönelik yapılacak operasyona karşı çıkması tepkiyle karşılanırken, Mithat Sancar'ın sitemli bir tavırla muhalefete yaptığı "Harekata karşı durun" çağrısına CHP'nin ve diğer yol arkadaşlarının ne tepki vereceği mesak konusu oldu.