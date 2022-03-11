Diyarbakır'da skandal! Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'yı hedef alan sözde araştırma merkezi başkanına sesini bile çıkarmadı





TSK'YI HEDEF ALAN SÖZLERE KILIÇDAROĞLU AĞZINI BİLE AÇMADI!

Vural, TSK'nin PKK'lı teröristlere yönelik sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, "Özellikle bu güneye ve Rojava'ya yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil, bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur." ifadelerini kullandı.