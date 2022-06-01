Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Selahattin Demirtaş için inşallah demedim' HDP'den çok sert tepki

YİĞİTALP: "DESE NE OLUR, DEMESE NE OLUR"

HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sevgi Yiğitalp de; "Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur…"

GÜLTEKİN: "'SELAHATTİN DEMIRTAŞ'I İSTİYORUZ' SÖZÜNE BU YANITIN VERİLDİĞİ ŞEKLİNDEKİ MANIPÜLATİF HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Mansur Yavaş'ın, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demediğini açıkladı.

Volkan Memduh Gültekin, şunları söyledi: "ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanları toplantısına katıldığı Van'da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sayın Başkan'a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır."