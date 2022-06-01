Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Selahattin Demirtaş için inşallah demedim' HDP'den çok sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in; "Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki açıklaması HDP tarafından tepkiyle karşılandı.
BEŞTAŞ: "YA, AYIP YA"
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının "ayıp" olduğunu söyledi.
Meral Danış Beştaş, şunları söyledi: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, Sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'İnşallah demedim' diye açıklama yaptırmış. Belediye basın-yayın birimine hem de. Ya, ayıp ya. En ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın-yayın birimi 'İnşallah' karşısında açıklama yapma gereği duymuş."
Beştaş, siyasetin cesaret işi olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Sevgili Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde. Onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz, olamaz. Eğer 'İnşallah' demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir. Maşallah size, gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. 'Verin bana yetkiyi' veya 'Bize katılın' demekle de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir."
YİĞİTALP: "DESE NE OLUR, DEMESE NE OLUR"
HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sevgi Yiğitalp de; "Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur…"
GÜLTEKİN: "'SELAHATTİN DEMIRTAŞ'I İSTİYORUZ' SÖZÜNE BU YANITIN VERİLDİĞİ ŞEKLİNDEKİ MANIPÜLATİF HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Mansur Yavaş'ın, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demediğini açıkladı.
Volkan Memduh Gültekin, şunları söyledi: "ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanları toplantısına katıldığı Van'da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sayın Başkan'a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır."