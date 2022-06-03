Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü! İsveç ve Finlandiya...

Başkan Recep Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.
GÜVENLİK ENDİŞELERİMİZ HAKLI VE MEŞRU
Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRÜ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇMELİ
Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAVRI NET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik ısrarına ilişkin defalarca kez iki ülkenin terör örgütlerine verdiği desteğe dikkat çekerek 'evet demeyiz' ifadelerini kullanmıştı.
'MÜSLÜMAN AYNI DELİKTEN İKİ KEZ SOKULMAZ'
Erdoğan, 'Müslüman aynı delikten iki kez sokulmaz' diyerek "Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" demişti.
Erdoğan net bir tavırla şunları söyledi:
"Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.
Peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar."