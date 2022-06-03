Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü! İsveç ve Finlandiya...

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRÜ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇMELİ

Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAVRI NET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik ısrarına ilişkin defalarca kez iki ülkenin terör örgütlerine verdiği desteğe dikkat çekerek 'evet demeyiz' ifadelerini kullanmıştı.

'MÜSLÜMAN AYNI DELİKTEN İKİ KEZ SOKULMAZ'

Erdoğan, 'Müslüman aynı delikten iki kez sokulmaz' diyerek "Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" demişti.