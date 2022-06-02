Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti 'sol' yörüngesine mi girdi? İşte Meral Akşener'in 'Osmanlı ve İslam karşıtı' politikasının analizi

Meral Akşener, İBB Başkanlığı görevine gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet'e benzetti.
Akşener'in "Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım" sözleri gündem oldu ve tepki topladı. Akşaner'in bu tutumu tarihçilerden, siyasetçilere toplumun her kesiminden sert tepki gördü.
Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşener'in sözlerini A Haber'e yorumladı ve "Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Vizyon proje sunamayınca tutuyorlar Osmanlı'ya laf söylüyorlar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İslam dini ve Osmanlı Devleti hakkında asılsız iddialar içeren "Medeni Bilgiler" kitabını kürsüden sallayarak teşkilatlara dağıtılması talimatını verdi.