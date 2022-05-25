Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! "Tazmanya canavarı edasıyla..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor.

SKANDAL BENZETME

Çirkefliğin dozunu artıran Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında skandal ifadeler kullanarak Başkan Erdoğan'a 'tazmanya canavarı' benzetmesi yaptı.

Akşener şunları söyledi:

"Tazmanya canavarı edasıyla attığı adımları gülerek izliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş hep birlikte şahit olacağız. Sayın Erdoğan'ı şimdiden uyarıyorum: Bu saatten sonra milletim beni affetsinler tutmaz. Benden söylemesi: Yenilgiyi şimdiden sindirmeye başlasan iyi edersin.

İstibdada dur demeye devam edeceğiz. Yeter, söz milletindir diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz."

ABDÜLHAMİD HAN'A VE BAŞKAN ERDOĞAN'A NEFRET KUSMUŞTU

Daha önce Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kalkışmanın finansörü Osman Kavala'yı 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin "Kahrolsun istibdat" sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı Halk TV yayınında ise Abdülhamid Han'a olan nefretini dile getirmiş ve Başkan Erdoğan'a da nefret kusmuştu.

İşte Akşener'in tepki çeken sözleri;

"BUGÜNÜN ABDÜLHAMİD'İ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgarlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum.