Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! "Tazmanya canavarı edasıyla..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor.
SKANDAL BENZETME
Çirkefliğin dozunu artıran Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında skandal ifadeler kullanarak Başkan Erdoğan'a 'tazmanya canavarı' benzetmesi yaptı.
Akşener şunları söyledi:
"Tazmanya canavarı edasıyla attığı adımları gülerek izliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş hep birlikte şahit olacağız. Sayın Erdoğan'ı şimdiden uyarıyorum: Bu saatten sonra milletim beni affetsinler tutmaz. Benden söylemesi: Yenilgiyi şimdiden sindirmeye başlasan iyi edersin.
İstibdada dur demeye devam edeceğiz. Yeter, söz milletindir diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz."
ABDÜLHAMİD HAN'A VE BAŞKAN ERDOĞAN'A NEFRET KUSMUŞTU
Daha önce Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kalkışmanın finansörü Osman Kavala'yı 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin "Kahrolsun istibdat" sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı Halk TV yayınında ise Abdülhamid Han'a olan nefretini dile getirmiş ve Başkan Erdoğan'a da nefret kusmuştu.
İşte Akşener'in tepki çeken sözleri;
"BUGÜNÜN ABDÜLHAMİD'İ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"
Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgarlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum.
"İTTİHAT TERAKKİ'Yİ SAVUNMADA NE BEİS VAR"
"Dolayısıyla İttijhat ve Terakki'ye sahip çıktı dendi" diye soran sunucuya Akşener "Ne beis var bunda" diye cevap vermişti.
ÇİRKEFLİK SENARYOSUNU ABD Mİ VERİYOR?
Akşener'in son dönemde çirkeflik dozunu artırarak benimsediği nefret siyaseti tepki çekiyor.
Sosyal medyada kullanıcılar Akşener'in bu dilini eleştirerek ABD ile yaptığı görüşmelere göndermede bulundu. Sosyal medyada Akşener'e yönelik, "Bu çirkeflik siyasetinin senaryosunu ABD Büyükelçiliği mi yazdı?" eleştirileri yapıldı.
ABD BÜYÜKELÇİSİNİN MUHALEFET TURLARI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake 2 gün önce muhalefete peş peşe dikkat çeken ziyaretler gerçekleştirdi.
ÖNCE HDP SONRA İYİ PARTİ
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.
Görüşme ABD Büyükelçiliğinin resmi hesabından İngilizce ve Türkçe olarak 2 dilde paylaşıldı.