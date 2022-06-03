İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm mal varlıklarını satışa çıkaran CHP'li Tunç Soyer gözünü depremzedelerin konutlarına dikti!





KONUT SORUNU ÇÖZÜLENE KADAR BEKLEYEBİLİRDİ

Soyer'e tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da şunları söyledi: "Yaşananlar klasik bir Tunç Soyer vakası. Sayın Soyer, depremzedeleri apar topar tahliye etme çabası içine girmiş. Konutları tahliye etme gerekçesi de bildiğimiz kadarıyla satmak. İzmir'de adeta bir mirasyedi mantığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin tüm mal varlıkların satışa çıkaran Soyer, en azından depremzedelerin kalıcı konut sorunu çözülene kadar bekleyebilirdi. Bu davranış zaten zor durumda olan depremzedelerin mağduriyetlerini artırmaktan başka bir işe yaramaz."