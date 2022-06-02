Hulki Cevizoğlu 6 benzemezin bir araya geldiği masayı bombaladı: Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Demokrat ve DEVA) bir araya geldiği yuvarlak masada adaylık karmaşası sürüyor.
CHP Genel Başkanı gittiği her yerde 'aday benim' sinyali verse de bu durum diğer ittidak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
"BELİRLENECEK İSİM CUMHURBAŞKANLIĞI YAPAMAYACAK"
Bu gelişmelerin ışığında Gazeteci Hulki Cevizoğlu, 'altılı masa' görüşmelerini değerlendirdi.
Kamuoyundan bir talep olmasına rağmen muhalefetin adayının isminin açıklanmamasının bir skandal olduğunu ifade eden Cevizoğlu, belirlenecek ismin cumhurbaşkanlığı yapamayacağını söyledi.
"BİR KUKLA SEÇİLECEK AMA KUKLAYA KUKLALIK BİLE YAPTIRMAYACAKLAR"
Söylemini, muhalefet parti temsilcilerinin sözlerine bağlayan Cevizoğlu, "Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Biz bu masadaki genel başkanlar, seçilen kişinin kararlarını biz vereceğiz diyorlar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet." ifadelerini kullandı.