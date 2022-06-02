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    • 02.06.2022 23:07
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    • 02.06.2022 23:27
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    Hulki Cevizoğlu 6 benzemezin bir araya geldiği masayı bombaladı: Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar

    Gazeteci Hulki Cevizoğlu, 6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa görüşmelerini değerlendirdi. Kamuoyundan bir talep olmasına rağmen muhalefetin adayının isminin açıklanmamasının bir skandal olduğunu ifade eden Cevizoğlu, belirlenecek ismin cumhurbaşkanlığı yapamayacağını söyledi. Hulki Cevizoğlu, "Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet." ifadelerini kullandı.

    Muhalefet bir kukla seçecek

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Demokrat ve DEVA) bir araya geldiği yuvarlak masada adaylık karmaşası sürüyor.



    CHP Genel Başkanı gittiği her yerde 'aday benim' sinyali verse de bu durum diğer ittidak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    "BELİRLENECEK İSİM CUMHURBAŞKANLIĞI YAPAMAYACAK"
    Bu gelişmelerin ışığında Gazeteci Hulki Cevizoğlu, 'altılı masa' görüşmelerini değerlendirdi.

    Kamuoyundan bir talep olmasına rağmen muhalefetin adayının isminin açıklanmamasının bir skandal olduğunu ifade eden Cevizoğlu, belirlenecek ismin cumhurbaşkanlığı yapamayacağını söyledi.



    "BİR KUKLA SEÇİLECEK AMA KUKLAYA KUKLALIK BİLE YAPTIRMAYACAKLAR"
    Söylemini, muhalefet parti temsilcilerinin sözlerine bağlayan Cevizoğlu, "Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Biz bu masadaki genel başkanlar, seçilen kişinin kararlarını biz vereceğiz diyorlar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet." ifadelerini kullandı.



        6'LI MASAYA SERT TEPKİ: "VATANDAŞLA DALGA GEÇİYORSUNUZ"
        Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak 'kuklanın' ellerinin bağlı olacağını söyleyen Hulki Cevizoğlu, "Üstelik önden de değil arkadan kelepçeli olacak. Siz vatandaşla dalga geçiyorsunuz derler. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

        YETKİLER GENEL BAŞKANLARDA OLACAK
        6 benzemezin bir araya geldiği ittifakın temsilcileri, cumhurbaşkanlığı seçimini belirledikleri adayın kazanması durumunda, yetkilerin genel başkanlarda olacağını açıklamıştı.
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        Haberler Güncel Hulki Cevizoğlu 6 benzemezin bir araya geldiği masayı bombaladı: Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar
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