Hulki Cevizoğlu 6 benzemezin bir araya geldiği masayı bombaladı: Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar





"BİR KUKLA SEÇİLECEK AMA KUKLAYA KUKLALIK BİLE YAPTIRMAYACAKLAR"

Söylemini, muhalefet parti temsilcilerinin sözlerine bağlayan Cevizoğlu, "Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Biz bu masadaki genel başkanlar, seçilen kişinin kararlarını biz vereceğiz diyorlar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet." ifadelerini kullandı.