Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini Külliye'de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul etti.

Açıklama Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

Söz konusu açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul ettiğine yer verildi.

KABUL BASINA KAPALI YAPILDI

Ayrıca Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, müşavir ve ataşelerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde birlikte poz verdikleri fotoğrafa da yer verildi.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.

