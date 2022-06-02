Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.06.2022 22:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2022 22:19
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini Külliye'de kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul etti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.

    Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul etti.

    Açıklama Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

    Söz konusu açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul ettiğine yer verildi.

    KABUL BASINA KAPALI YAPILDI
    Ayrıca Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, müşavir ve ataşelerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde birlikte poz verdikleri fotoğrafa da yer verildi.

    Kabul basına kapalı gerçekleşti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini Külliye'de kabul etti
        SON DAKİKA