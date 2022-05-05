CHP'li İzmir'de ulaşıma büyük zam: Tek biniş 7 lira 10 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda biniş ücretlerinin, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında otomatik olarak güncellenmesi kararı alınmıştı. Bununla birlikte toplu ulaşıma bir zam daha gelmiş oldu. Yeni tarifeye göre tam bilet 7 lira 10 kuruş olurken öğrenci ise 2 lira 40 kuruş oldu. Bu arada 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,31 TL, ikinci aktarma ücreti ise 98 kuruş oldu.
Yeni Asır'ın haberine göre, öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL'den 2,40 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 5,60 TL'den 6,11 TL'ye çıkarıldı.
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Yeni tarife ile birlikte İZBAN'da uygulanan blokaj ücreti de 25 TL'ye kadar çıkmış oldu. Buna göre İZBAN'ın ilk durağı Aliağa veya Selçuk'tan trene bineceklerin kartında en az 25 lira bakiye olması gerekiyor.