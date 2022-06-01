Son dakika: Yunanistan'ın provokasyonuna alet olan Almanya'ya Türkiye'den çok sert tepki! Çok net Ege mesajı: "Göz yummayız"





"KARASULARINDAN DAHA GENİŞ HAVA SAHASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN TEK ÜLKE"

Yunanistan'ın, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülke olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları "Yunanistan hava sahasının ihlali" olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır. Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan'dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır." diye konuştu.