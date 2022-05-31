Macron’dan ikiyüzlü Miçotakis’e destek! Türkiye’nin kınanmasını istedi

AB'nin, özellikle Fransa'nın Yunanistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Macron, "Bugün kimse, (AB) üyesi bir devletin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu ifadelerin en kısa sürede kınanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS DE ZİRVEDE TÜRKİYE'NİN KINANMASINI TALEP ETTİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin devam etmesi halinde AB'den Türkiye'nin kınanmasını talep etti.

AB Liderler Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin bu mantık dışı ve sonuçsuz stratejide ısrar etmesi durumunda bu konunun, haziran ayındaki AB Zirvesinde konuşulmasını talep ettim. Sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin bu yeni, gereksiz ve faydasız provokasyonunun kınanmasına ilişkin net ve kesin bir beyan konulmasını istedim." diye konuştu.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa'da denizcilikte önde gelen ülkelerden biri olduğunu, dolayısıyla Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasında Yunan gemilerinin önemli rol oynayabileceğini de savundu.