Son dakika: MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tokadı!

Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur

Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz." denildi