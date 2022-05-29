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    • 29.05.2022 22:24
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    Son dakika: MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tokadı!

    MSB'den yapılan açıklamada, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır." denildi.

    MSB’den Yunanistan’a Ayasofya tokadı!

    MSB'den yapılan açıklamada, "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu'nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

    Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır.

    Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur

    Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz." denildi
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    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tokadı!
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