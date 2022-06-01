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    • Güncel
    • 01.06.2022 19:51
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    • 01.06.2022 20:10
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs tablosu artık haftalık olarak yayınlanacak

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük olarak yayınlanan COVID-19 vaka ve vefat tablosunun artık haftalık olarak yayınlanacağını açıkladı.

    Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran 2022'den itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.

    Bakan Koca, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    İşte Koca'nın o açıklaması;

    Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.

    Sağlık Bakanlığı, dün son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapıldığı, 975 vaka belirlendiğini açıklamıştı. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 946 olmuştu.



    MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
    29 Mayıs'ta açıklanan günlük tabloda vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesiyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını açıklamıştı.

            27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                        18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                        17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                        16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                            15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                            14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                            13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                                12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                                11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                                10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs tablosu artık haftalık olarak yayınlanacak
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