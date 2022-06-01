Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs tablosu artık haftalık olarak yayınlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran 2022'den itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.
Bakan Koca, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
İşte Koca'nın o açıklaması;
Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.
Sağlık Bakanlığı, dün son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapıldığı, 975 vaka belirlendiğini açıklamıştı. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 946 olmuştu.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
29 Mayıs'ta açıklanan günlük tabloda vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesiyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını açıklamıştı.