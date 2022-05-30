6’lı masanın ‘HDP’ tiyatrosu: Selahattin Demirtaş ve Mansur Yavaş

2023'giden süreçte adım adım son viraja girilirken 6'lı masanın sonuçsuz turları devam ediyor.
Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan son gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.
DEMİRTAŞ İÇERİDEN 6'LIYA SESLENDİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş bugün, CHP ve HDP yandaşı yayın organlarında yayınlanan yazısı ile 6'lı masaya yönelik mesajlar verdi.
Demirtaş, Akşener'in "Başbakan Olacağım", Babacan'ın "Kendi logomuzla seçime gireceğiz", Karamollaoğlu'nun "İttifak içinde ittifak" ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Altılı masa beni ortak aday gösterirse onur duyarım." çıkışlarına ilişkin sözde eleştiri mesajları paylaşarak, "Lütfen artık kendinize gelin. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir." çağrısı yaptı.
Demirtaş şunları söyledi:
"BİZ BU SEÇİMDE HAKKIYLA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ VE BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM"
"Nasıl yani? Birlikte masaya oturduğunuz liderleri seçimde eze eze yenip tek başına 360 milletvekili çıkararak Anayasa'yı değiştirecek ve sonra da başbakan mı olacaksınız? Diğer partileri yenmek için mi altılı masada oturuyorsunuz? İlginç.